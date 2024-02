Accesso al credito, accordo tra Confidimprese Fvg e Banca popolare di Sondrio

UDINE – Confidimprese Fvg, il più grande Confidi del Friuli Venezia Giulia, e Banca Popolare di Sondrio, una delle principali banche popolari italiane, hanno sottoscritto il 16 febbraio 2024, una nuova convenzione per supportare insieme le imprese del Friuli Venezia Giulia. L’accordo, siglato a Udine, rappresenta il primo passo per avviare una proficua collaborazione tra le due realtà che condividono come mission lo sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

Banca Popolare di Sondrio, Istituto con oltre 140 anni di storia, ha recentemente inaugurato il suo primo sportello in regione a Udine e a breve aprirà altri sportelli a Trieste e Pordenone, a dimostrazione dell’interesse rivolto al Friuli-Venezia Giulia.

La convenzione con Confidimprese Fvg consentirà a Banca Popolare di Sondrio di offrire alle nuove imprese clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari a condizioni vantaggiose, oltre a un supporto concreto per l’accesso al credito, con condizioni di maggior favore e tempi più rapidi.

L’accordo e l’operatività si inseriscono in una logica di sviluppo sempre più “digital-human” che coniuga l’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali con la centralità del rapporto umano e della consulenza personalizzata.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova convenzione con Banca Popolare di Sondrio” ha commentato il Presidente di Confidimprese FVG, Roberto Vicentini. “Si tratta di un nuovo accordo che amplia l’offerta alle nostre 14.000 imprese associate; un nuova collaborazione con un partner affidabile e solido, in grado di supportarle concretamente nel loro percorso imprenditoriale”.

“L’apertura della nostra filiale di Udine e la firma di questa convenzione con Confidimprese Fvg rappresentano due tappe fondamentali del nostro percorso di sviluppo nel Friuli Venezia Giulia”, ha sottolineato il responsabile area nord-est di Banca Popolare di Sondrio, Luca Roberto Romellini. “Siamo convinti che la collaborazione con il Confidi più forte, dimensionato e radicato sul territorio ci consentirà di rafforzare la nostra presenza in regione e di mettere a disposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia la nostra esperienza e competenza”.