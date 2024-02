Agenti di commercio Fvg: «Manca il ricambio generazionale»

TRIESTE– Il ricambio generazionale continua a essere un problema enorme per gli agenti di commercio del Friuli Venezia Giulia. La conferma arriva da Domenico Papa, presidente di Usarci Friuli Venezia Giulia, il principale sindacato di categoria (conta oltre 700 iscritti).

«Ci siamo chiesti quali possano essere i motivi alla base del poco interesse dei giovani verso la nostra professione – ha detto Papa -. Sicuramente una mancanza di comunicazione di ciò che facciamo e una difficoltà ad accedere al nostro mondo a causa di un corso ormai obsoleto e costoso. Per questo siamo impegnati a sostituire queste modalità di ingresso con una formazione continua, utile anche come aggiornamento per gli attuali agenti in attività. Eliminando questo ostacolo – è l’auspicio di Papa – si potrebbe fare “proselitismo” già nelle scuole, trasmettendo la bellezza della nostra professione. Esiste poi un’altra difficoltà, determinata dall’approccio che alcuni imprenditori hanno verso la figura dell’agente nella propria struttura aziendale: faticano a capire le potenzialità che può avere un agente di commercio per lo sviluppo della propria azienda».

La sfida lanciata da Usarci Fvg verso le nuove generazioni che verrà considerata prioritaria in questo 2024. Tra gli obiettivi da perseguire c’è anche quello di far nascere un coordinamento regionale, primo passo di una futura unione regionale (oggi esiste un coordinamento tra Udine Trieste e Gorizia, mentre Pordenone è autonoma).

«Durante l’ultima riunione del coordinamento – anticipa Papa – abbiamo deciso che il 2024 dovrà essere l’anno di nascita di una Federazione regionale degli agenti di commercio e intermediari. Una commissione ha iniziato a scrivere il nuovo statuto che sarà sottoposto all’assemblea congiunta dei due territori. Ci auguriamo che l’iniziativa vada in porto per poter essere più forti nell’imminente futuro».

Nel corso del 2024, inoltre, c’è l’impegno ad aprire la nuova sede Usarci di Trieste dopo quella di Udine grazie alla partnership stretta con Cna Fvg: «Il 2023 è stato il primo anno di collaborazione con Cna Fvg. Siamo contenti di questa partnership ci dà modo di offrire ai nostri associati un servizio completo tra contabilità e consulenze specifiche», conclude Papa.