Festa dello sci sullo Zoncolan con il campione azzurro Innerhofer

ZONCOLAN – Festa per tutti sulla neve del Monte Zoncolan insieme al discesista azzurro Christof Innerhofer grazie allo Ski Party Io Sono Fvg, organizzato da Regione e Promoturismo “per ringraziare – spiega il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini – tutti coloro i quali hanno scelto i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia per trascorrere singole giornate, fine settimane e vacanze”. “Questa volta – evidenzia Mazzolini – abbiamo scelto lo Zoncolan ma è solo il primo di tanti altri eventi che, nei prossimi anni, porteremo anche nelle altre località regionali dove gli appassionati degli sport invernali e del divertimento sulla neve sono in continua crescita, dimostrando di apprezzare la bellezza dei posti e la capacità di accoglienza della nostra gente”.

“La presenza di Innerhofer, campione mondiale in superG a Garmisch nel 2011 ma con un palmares contraddistinto da 6 medaglie iridate e olimpiche oltre a 6 successi in Coppa del Mondo, ha aggiunto valore a una giornata partecipata nonostante la fitta nevicata che – ha sottolineato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa – garantirà molto probabilmente il prolungamento della stagione sciistica fino a Pasquetta, confermando la bontà degli investimenti a favore degli amanti di sci alpino, fondo, sci alpinismo ed escursionismo con le ciaspole”.