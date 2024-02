La prima borsa di studio della Fondazione Petrucco per un progetto di ricerca in Canada

UDINE – Si è tenuta nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine la cerimonia di consegna di una borsa di studio dedicata alla memoria dell’ingegnere Paolo Petrucco. Con questo premio la Fondazione Paolo Petrucco intende favorire la formazione e la crescita di studentesse e studenti universitari meritevoli e supporta lo svolgimento di un periodo di studio all’estero nell’ambito dell’ingegneria civile. In occasione della cerimonia di consegna sono intervenuti Alessandra Marini, professoressa ordinaria di Tecnica delle costruzioni all’Università degli Studi di Bergamo, Gian Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni e direttore del Centro di formazione post-laurea e ricerca in Ingegneria sismica e sismologia allo IUSS – Scuola universitaria superiore di Pavia e la dottoressa Teresa Lusi, vincitrice della prima edizione del premio.

Il professor Calvi ha tenuto un intervento sul tema “Un secolo di ponti: dalla rivoluzione industriale al ponte sullo stretto”, mentre la dottoressa Lusi ha presentato il progetto di tesi che porterà avanti in Canada nel corso del prossimo semestre. Lo studio, dal titolo “Un approccio integrato per la progettazione prestazionale di struttura e fondazione in condizioni sismiche”, con il coordinamento della professoressa Filomena de Silva e del professor Francesco Silvestri, indagherà l’interazione tra le fondazioni degli edifici, il terreno su cui poggiano e le strutture stesse con l’obiettivo di dissipare le forze generate dall’azione del sisma, nel tentativo di migliorare gli approcci progettuali esistenti per la progettazione di strutture in condizioni sismiche.

Il professor Calvi, presidente della commissione di valutazione per il premio, commenta: “La mia vita professionale è cambiata quando ho avuto la possibilità di andare a studiare a Berkeley, quaranta anni fa. Ora mi auguro che la stessa cosa accada a Teresa, grazie alle generosità ed alla visione della Fondazione Paolo Petrucco e delle donne e degli uomini che l’hanno voluta. È raro che un’impresa di costruzioni finanzi questo tipo di sviluppo. Il secondo augurio è che altri prendano esempio, favorendo un cambio radicale nella crescita scientifica e culturale del Paese.”

La Fondazione Paolo Petrucco è la fondazione di impresa di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, costituita come ente del terzo settore (ETS) il 28 dicembre 2022 e dedicata alla memoria del suo fondatore. Raccorda le iniziative sociali e culturali del Gruppo nel territorio e complementa l’attività come società benefit. La Fondazione opera direttamente nello sviluppo di alcuni progetti (come la scuola Ireneo Dud Vocational Training Center in Sud Sudan) e finanzia e supporta iniziative a finalità culturale e sociale del territorio.