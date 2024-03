Lavori in autostrada, chiuso per alcune ore il Nodo di Palmanova

FVG – Si inizia lunedì sera quando le operazioni interesseranno il Nodo di Palmanova: a partire dalle 20,00 dell’11 marzo sulla A4 in avvicinamento allo svincolo di uscita di Palmanova verranno chiuse alla circolazione le corsie di emergenza e marcia tra le chilometriche 490+600 e 491+300 in direzione Trieste. Restringimenti verranno effettuati anche lungo la direttrice Udine – Venezia con la chiusura della corsia di sinistra in corrispondenza della rampa di collegamento A23/A4. Il cantiere impatterà maggiormente la direttrice Udine – Trieste dove a partire dalle ore 23,000 e fino alle 04,00 di martedì 12 verrà chiusa la rampa del Nodo di Palmanova. Pertanto, il traffico proveniente da Tarvisio e diretto verso Trieste potrà uscire a Udine Sud e riprendere la A4 al casello di Palmanova, oppure potrà percorrere la A23, seguire la direttrice di marcia per Venezia, uscire a San Giorgio di Nogaro e rientrando al casello medesimo reimmettersi in A4 in direzione Trieste.

Nella notte successiva, a partire dalle ore 19,00 fino alle 04,00 verrà chiusa la corsia di marcia ed emergenza tra le chilometriche 35 e 36+200 nel tratto tra Sacile Ovest e Godega della A28 in direzione Conegliano. Sempre per la rimozione di un portale segnaletico, al fine di consentire le lavorazioni, tra le ore 23,00 di martedì 12 e le ore 04,00 di mercoledì 13 verrà chiuso il tratto Godega Sant’Urbano – svincolo Sacile Ovest in direzione Portogruaro.