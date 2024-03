Tariffe skipass: nei poli del Fvg si scia a prezzo ridotto

FVG – Da lunedì 18 marzo nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia si scia a tariffe ridotte, con lo skipass giornaliero che passa da 44 euro a 31 euro. Tutti i poli sciistici saranno accessibili, seppur con una ridotta funzionalità di impianti e piste: a Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan, Forni di Sopra-Sauris e Tarvisio gli appassionati della neve potranno ancora divertirsi fino a lunedì 1° aprile, mentre Sella Nevea proseguirà, come da programma, fino al 14 aprile. Le aperture, naturalmente, potranno variare a seconda del meteo e in considerazione delle condizioni dei tracciati, la cui tenuta, al momento, consente ancora una buona sciabilità. PromoTurismoFVG, vista la situazione metereologica particolarmente variabile, valuterà quotidianamente le aperture di piste e impianti e ricorda che per tenersi aggiornati è sempre possibile consultare il sito InfoNeve(www.turismofvg.it/montagna/ infoneve) con tutte le notizie in tempo reale.

A Sella Nevea dal 18 al 25 marzo ci saranno le finali di Coppa del mondo sci paralimpico: impegneranno le piste Agonistica e Turistica, che tra i due bivi rimarranno chiuse al pubblico; tutti gli impianti e gli altri tracciati rimarranno invece aperti.

Per quanto riguarda il costo degli skipass, come anticipato, da lunedì 18 marzo a lunedì 1° aprile sarà applicata latariffa di bassa stagione, che vede scendere il prezzo del giornaliero adulti a 31 euro (27,50 per i senior e 10 euro per categorie junior e over 75, baby sempre gratis) e lo sci@ore da 3, 4 e 5 ore rispettivamente a 22, 25 e 27,50 euro.

Gli skipass si possono acquistare alle biglietterie o alle casse automatiche in funzione nei comprensori di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea (tutti i dettagli sulle tariffe: www.turismofvg.it/it/ montagna365/tariffe/inverno- skipass-23-24-giornalieri-e- plurigiornalieri/poli-montani) . Domenica 17 marzo, sarà infine l’ultimo giorno in cui poter usufruire delle promozioni Skipass Telepass, Sciare a Nord Est (App Despar Tribù) e Ski & Train.