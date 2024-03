Piazza Duomo, ecco come sarà il mercato degli ambulanti

UDINE – Il mercato di piazza Duomo, che sarà operativo per alcuni mesi in occasione dei lavori pubblici che coinvolgeranno piazza XX settembre, avrà a disposizione un maggior numero di punti di rivendita di quanto già stabilito. Il Comune ha approvato durante la seduta di giunta la mappa delle nuove planimetrie, che stabiliscono un aumento dei posti a disposizione dei cosiddetti “spuntisti”, rispettando così, dopo le richieste arrivate dai commercianti, gli stessi numeri già presenti in piazza XX settembre. Saranno quattro le postazioni dei produttori agricoli e sedici quelle dedicate agli altri commercianti, sia alimentari che non, tranne il mercoledì dove saranno presenti solo i rivenditori di prodotti ortofrutticoli e fiori e piante. Vengono definiti “spuntisti” i venditori ambulanti che non possiedono una localizzazione fissa in ogni mercato ma utilizzano una concessione giornaliera sfruttando i posteggi rimasti liberi.

“Con la predisposizione delle nuove planimetrie sono stati recuperati dei posti in più, per venire incontro alle richieste di esercenti e clienti” spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Lo spazio a disposizione rispetto a piazza XX settembre è lievemente ridotto, ma i nostri uffici hanno fatto tutto il possibile per garantire gli stessi standard. Chi verrà in piazza Duomo troverà la stessa offerta, in uno spazio sicuramente accessibile vista la presenza di parcheggi regolari a fianco dell’ area, oltre che particolarmente gradevole vista la presenza della nostra Cattedrale”.