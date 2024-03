Trieste, arrestato motociclista ubriaco per gravi infrazioni stradali

TRIESTE – Nella notte di mercoledì 20 marzo, un grave episodio di violazione delle norme stradali ha scosso Trieste. Un 45enne triestino (iniziali R.A.) è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a passare con il rosso, in stato di ebbrezza e con la patente ritirata.

Una pattuglia del servizio notturno ha avvistato il motociclo del trasgressore percorrere Viale D’Annunzio in direzione Piazza Garibaldi, ignorando il semaforo rosso. Al successivo controllo, il conducente è risultato positivo all’alcoltest.

Tentativo di fuga e resistenza alle forze dell’ordine

Gli agenti hanno tentato di fermare l’uomo, ma questi ha accelerato e ha imboccato via Vasari nel senso opposto di circolazione, mettendo a rischio la vita dei conducenti che si affrettavano a schivare lo scontro frontale. Successivamente, l’uomo ha continuato la sua fuga, abbandonando il motociclo e cercando di dileguarsi a piedi.

Nonostante i suoi sforzi per eludere la cattura, l’uomo è stato intercettato dagli agenti, ma ha opposto resistenza. Portato alla caserma San Sebastiano, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 4 volte il limite consentito.

Gravi accuse e violazioni contestate

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, sono state contestate al trasgressore diverse violazioni amministrative, tra cui ubriachezza, passaggio con luce rossa al semaforo, inottemperanza all’alt e guida con patente ritirata. Il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Questo episodio sconcertante solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e l’importanza del rispetto delle leggi del codice della strada. L’azione temeraria del trasgressore ha messo a rischio la vita di molte persone e ha evidenziato la necessità di una rigorosa applicazione delle normative per garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle strade.