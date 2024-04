“Bestie longobarde in Luce”: al MAN di Cividale una visita speciale per i più piccoli

“Bestie longobarde in Luce” sarà un evento speciale dedicato alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie, ultimissimo appuntamento della decima edizione di Bestiario Immaginato, produzione di Damatrà Onlus, realizzata con la collaborazione di Invasioni Creative grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il contributo di numerosi partner.

La data da segnare in agenda è quella di domenica 7 aprile, dalle 14.30 alle 16. Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli aprirà le sue porte per una singolare visita: accompagnati dalla direttrice del Museo, Angela Borzacconi, i piccoli, assieme ai genitori, andranno alla ricerca delle bestie longobarde tra le stanze del museo, per ascoltare le incredibili storie che custodiscono. Terminato il percorso museale ci sarà un laboratorio creativo con carta nera e indelebili che serviranno a catturare il “segno” delle bestie.

Per partecipare all’evento sarà anche possibile raggiungere la città Ducale con il treno, grazie alla collaborazione con la FUC – Ferrovie Udine Cividale che, ogni anno, allestirà le carrozze con gli inviti agli eventi di Bestiario. L’andata dalla stazione di Udine è alle 13.33, mentre il ritorno dalla stazione di Cividale alle 17. I bambini e le bambine sotto i 12 anni, accompagnati, viaggeranno gratuitamente promuovendo lo slogan “Sostieni l’ambiente, Viaggia in treno!”, come ogni domenica.

Allo stesso modo anche l’ingresso al Museo sarà gratuito per tutta la famiglia come sempre la prima domenica del mese. I posti per l’evento al Museo saranno limitati, perciò sarà obbligatoria la prenotazione iscrivendosi attraverso la piattaforma EventBrite (qui > https://bit.ly/3IrYwKt) . Per informazioni è possibile scrive a info@damatra.com .

BESTIARIO IMMAGINATO – “Bestiario Immaginato” è un festival diffuso e uno spazio temporaneo di creazione che utilizza la mediazione artistica, lo spettacolo dal vivo, la multimedialità e il fare creativo dei più piccoli per raccontare il presente e il forte desiderio di riallacciare i legami sociali e di fare delle nostre relazioni un’opera d’arte.

Una produzione di Damatrà Onlus, realizzata con la collaborazione di Invasioni Creative grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il contributo e la partnership di: Comune di Colloredo di Monte Albano, Comune di Fagagna, Comune di Gorizia, Comune di Martignacco, Comune di Moruzzo, Comune di Pagnacco, Comune di Remanzacco, Comune di San Vito di Fagagna, Comune di Tavagnacco, Creazioni indigeste, Associazione 47|04, Museo Archeologico Nazionale di Cividale, Comunità Collinare del Friuli. Grazie al sostegno di Banca di Udine e Fuc Ferrovie Udine Cividale.

