Frana di Monte Croce Carnico: pronto il progetto di messa in sicurezza della Ss52

ARTA TERME – “La messa in sicurezza del fronte roccioso interessato dalla frana dello scorso dicembre è un passaggio imprescindibile per la riapertura della strada di Passo Monte Croce. Anas ha consegnato nei termini previsti il progetto per l’attuazione di questo delicato intervento e ora il prossimo step sarà la stipula, nel mese di aprile, del protocollo d’intesa con la Regione per concludere l’iter di acquisizione delle autorizzazioni, con l’obiettivo di portare a termine i lavori entro la fine del 2024 e ripristinare così la viabilità esistente nel minor tempo possibile”.

Lo ha comunicato ad Arta Terme l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, nel corso di un incontro pubblico incentrato sulla frana che, nel dicembre 2023, ha interrotto la viabilità tra Italia e Austria sulla strada di passo Monte Croce Carnico (Ss52).

Alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, del sindaco di Arta Terme Andrea Faccin e di numerosi primi cittadini e altre autorità delle località limitrofe, la rappresentante della Giunta ha ribadito come il tema della sicurezza sia prioritario nella progettazione e implementazione degli interventi per poter riattivare la viabilità transfrontaliera. “Ci sono altri tratti rocciosi che insistono sulla statale, oltre a quello già franato, che sono stati individuati come pericolanti – ha reso noto Amirante -. Di conseguenza, qualsiasi soluzione alternativa non è applicabile fintanto che non verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza”.

Interventi previsti dal progetto

“Saranno innanzitutto demolite le masse rocciose che rischiano di franare sulla strada – ha spiegato Amirante -. Verranno inoltre installate delle nuove barriere paramassi ad alto impatto e le reti fermaneve, oltre ai moderni sensori di monitoraggio ‘early warning’ grazie a cui sarà possibile predire il verificarsi di eventuali nuovi eventi franosi. Attività che, unitamente al ripristino delle parti strutturali danneggiate e il prolungamento delle gallerie artificiali esistenti, garantiranno nuovamente il transito in sicurezza della strada statale”.

Nel corso del 2024, come ha precisato ancora Amirante, saranno anche avviati (di concerto con i partner austriaci) gli studi di fattibilità per le ipotesi di viabilità alternative da poter attuare dopo i lavori di messa in sicurezza e la riapertura della strada attuale.