La Pasquetta nei musei udinesi: ingresso gratuito, laboratori e attività per le famiglie

UDINE – La primavera è il periodo in cui le giornate iniziano ad allungarsi e il meteo a migliorare, spingendo i visitatori e le famiglie a godere appieno della città. Ma è anche da sempre la stagione della cultura e dei musei. In particolare quello di Pasqua è il periodo perfetto per prendersi una pausa e dedicare il proprio tempo alla cultura e agli spazi museali cittadini. Lo dicono anche i dati, che mostrano come nei mesi primaverili, e soprattutto in durante le brevi vacanze pasquali, le visite crescano notevolmente, insieme all’interesse per le mostre allestite.

È per questa ragione che il Comune di Udine ha deciso anche quest’anno di aprire gratuitamente le porte dei Musei Civici in occasione della giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile. Una grande occasione per tutti, e non solo per visitare le collezioni permanenti Friam e Astaldi e le mostre “Pittori del Settecento” e “Gino Valle, la professione come sperimentazione continua” appena prorogate rispettivamente fino al 28 aprile e al 5 maggio. Per il lunedì dell’Angelo sono infatti previste numerose attività dedicate ai visitatori, ai più piccoli e alle famiglie per spaziare dall’arte alla musica, passando per la danza e la storia del nostro territorio.

Ai Musei del Castello sarà la musica a essere protagonista dell’imperdibile giornata di Pasquetta. Con “Musica e Musei”, i percorsi storico-artistici saranno accompagnati infatti dalle melodie più disparate, dal jazz alla musica contemporanea, passando dalle più eleganti e conosciute sinfonie e composizioni della musica classica italiana ed europea. Sono previsti 6 concerti che scandiranno l’intera giornata in altrettanti orari (11.30, 12.15, 14.30, 15.15, 16 e 17.15) per terminare con il gran finale alla vicina Casa della Contadinanza per un ultimo concerto al calar del sole, dove si riuniranno tutti i musicisti, alle ore 18. La partecipazione ai concerti, come l’ingresso ai musei è gratuita.

All’interno delle sale della Galleria d’Arte Antica, sempre presso i Musei del Castello, alle 16.30 è prevista invece una visita guidata di “Pittori del Settecento tra Venezia e Impero”, la mostra che svela i retroscena dell’arte friulana del XVIII secolo, influenzata dalle due potenze che dominavano in Europa, l’Impero Asburgico e la Serenissima Repubblica di Venezia. L’ingresso ai musei rimane gratuito, ma in questo caso la visita guidata avrà un costo di 5 euro.

Casa Cavazzini si rivolge invece ai più piccoli, organizzando dalle 14 alle 16 il laboratorio didattico “Chi è un architetto? E che cosa fa?”. Il laboratorio è dedicato alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, e trae spunto dai numerosi materiali esposti di Gino Valle, presso la mostra a lui dedicata. I bambini avranno la possibilità di scoprire qual è stato il ruolo dell’architetto nel passato e quale potrà essere nel futuro attraverso i progetti di una delle figure più prestigiose dell’architettura udinese, che più di tutte ha plasmato l’immagine architettonica della città di Udine. Anche in questo caso l’ingresso al museo d’arte Moderna e Contemporanea, dove sono visitabili anche le collezioni permanenti Friam e Astaldi, è gratuita, ma l’attività avrà un costo di 8 euro. In aggiunta, alle 15, alle 16.15 e alle 17.30 “Spazi amplificati” trasformerà Casa Cavazzini in un palco teatrale dove la danza si fonderà con l’arte in uno studio degli spazi museali inedito, che punta a unire le arti per raccogliere sempre nuovi significati dalle opere esposte.

“Vogliamo che Udine sia un luogo di comunità, di relazione e di condivisione, in primis per le famiglie. Le iniziative come questa di Pasquetta sono la dimostrazione che tutto questo è possibile e i musei, in questo senso, sono luoghi e servizi orientati al futuro”, ha commentato l’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone.

Museo etnografico. Visite guidate e musica, infine, anche al Museo Etnografico del Friuli. Già a partire dalla tarda mattinata (alle 10.15, alle 13 e alle 15.45) Alvise Nodale, figura centrale del panorama musicale friulano porterà in via Grazzano la sua musica d’autore, mentre alle 11 le guide museali condurranno i visitatori tra le fotografie di Graziano Soravito esposte in “Latte, Mleko Milk”, una mostra dedicato ai casari, agli allevatori e ai malgari delle latterie turnarie dell’arco alpino.

Al programma si unisce, infine, anche il nuovo Museo Friulano di Storia Naturale di via Sabbadini, che ha predisposto un’attività ad hoc per i visitatori più giovani. Martedì 2 aprile, a conclusione delle vacanze pasquali, bambine e bambini potranno approfittare del grande giardino del museo per effettuare un giro guidato alla scoperta della ricca flora del Friuli e della sua evoluzione tra tempo presente e preistoria. Per l’attività, gratuita, è obbligatoria la prenotazione tramite mail all’indirizzo info.mfsn@comune.udine.it.