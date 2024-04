La banda di Cles vince Musicup 2024, il concorso internazionale per formazioni giovanili

UDINE – Il vincitore del trofeo Musicup della quarta edizione del concorso internazionale per bande giovanili, è la “Apple Junior Band” di Cles in provincia di Trento. Il trofeo è stato consegnato dopo una giornata di esibizioni ospitata al teatro “Giovanni da Udine” a cui hanno partecipato 11 formazioni, con 400 ragazzi provenienti da Italia, Austria, Slovenia e Germania. La giuria, composta da Franco Arrigoni, Filippo Ledda e Matija Tavčar, al termine di una difficile analisi vista la qualità media musicale molto alta, ha così deciso di assegnare il trofeo Musicup alla “Apple Junior Band” di Cles.

La classifica finale registra anche un importante ex equo nella categoria C con “I Fiatini” di Parma e l’Orchestra Fiati del Liceo XXV April” di Portogruaro. Vincono, inoltre, il primo premio nella categoria A la “Jugendblasorchester Des Musikvereins Trachtenkapelle” di Molzbichl (Austria) e in categoria B nuovamente la “Apple Junior Band” di Cles.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico, il maestro Fulvio Dose, visibilmente emozionato durante la cerimonia di premiazione, che ha voluto ringraziare tutte le istituzioni e i partner che hanno reso possibile la realizzazione di un concorso che “valorizza le bande paesane quali fucina popolare e diffusa di giovani talenti”.

Un grazie che Daniele Durì, presidente del Corpo bandistico “Rossini” di Castions di Strada che organizza Musicup, ha voluto rivolgere in maniera particolare agli sponsor, a partire da Danieli, Fondazione Friuli, PrimaCassa, Icop, Sap, Biasin, Cda e Officine Forgiarini, presenti sul palco e in sala coi propri rappresentanti. Durante la riunione deliberante della giuria e prima della consegna dei premi sul palco del teatrone si sono esibiti fuori concorso il Gruppo di tromboni “Jacopo Tomadini” di Udine e l’Idiophonic Ensemble.

La Apple Junior Band ha le sue origini nei corsi di formazione bandistica tenuti nelle Valli di Non e di Sole, in Trentino, dalla scuola di musica “Eccher” di Cles. In questa zona, infatti, la cultura bandistica è molto importante: ci sono 12 bande sparse sul territorio. Da quasi vent’anni queste bande organizzano il saggio finale degli allievi, riunendo in più bande, divise per livello di difficoltà, tutti gli allievi dei corsi bandistici. La Apple Junior Band è formata dagli allievi che frequentano il secondo e terzo ciclo dei corsi. Dal 2016 è diretta dal maestro Giovanni Bruni.

