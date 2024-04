Mattarella e Pahor ricevono la laurea honoris causa a Trieste

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’ex presidente della Slovenia, Borut Pahor, faranno ritorno a Trieste oggi, venerdì 12 aprile, per ricevere la laurea honoris causa in giurisprudenza. Questo evento segna un importante capitolo nella storia delle relazioni tra Italia e Slovenia.

Quattro anni dopo

La cerimonia avviene quattro anni dopo un momento simbolico che ha segnato profondamente entrambi i paesi. Nel luglio del 2020, Mattarella e Pahor si erano tenuti per mano davanti alla Foiba di Basovizza, in un gesto di riconciliazione storica. In quella giornata, il Narodni Dom fu restituito alla comunità slovena, rappresentando un momento significativo di pacificazione dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

Un’accoglienza istituzionale

All’arrivo dell’università intorno alle 11 del mattino, i due presidenti troveranno un’accoglienza istituzionale. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il prefetto Pietro Signoriello, e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, saranno presenti insieme ai ministri Anna Maria Bernini e Luca Ciriani, e al ministro sloveno Matej Arcon. Tra gli ospiti ci saranno anche il rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, e i sindaci di Gorizia e Nova Gorica.

La cerimonia

La cerimonia si terrà nell’aula magna dell’ateneo, dove il rettore Di Lenarda aprirà gli eventi. Saranno lette le motivazioni del conferimento delle lauree, seguite dalle laudatio e dalla consegna della pergamena e della toga. Successivamente, Mattarella e Pahor terranno le loro lectio magistralis, condividendo le loro visioni e riflessioni.

Un messaggio di riconciliazione

Questo evento non è solo un riconoscimento accademico, ma anche un importante messaggio di riconciliazione e collaborazione tra Italia e Slovenia. La presenza dei due presidenti e dei rappresentanti istituzionali di entrambi i paesi sottolinea l’importanza di mantenere e rafforzare i legami tra le nazioni europee.

Prospettive

Dopo la cerimonia, il presidente Mattarella lascerà Trieste dopo un pranzo in prefettura, accompagnato anche dalla figlia Laura. Questo evento rimarrà un momento significativo nella storia delle relazioni tra Italia e Slovenia, e un’occasione per riflettere sull’importanza della pace e della riconciliazione nell’Europa contemporanea.

