Al via l’analisi delle acque di balneazione del Fvg da parte di Arpa

FVG – È al via il consueto monitoraggio delle acque del mare, dei fiumi e dei laghi della regione. Un’attività che Arpa Fvg porta avanti in modo estremamente professionale con strumentazioni di ultima generazione, finalizzata a individuare eventuali episodi di inquinamento in Friuli Venezia Giulia. In questi rarissimi casi è fondamentale infatti fare una comunicazione preventiva, che l’Agenzia per l’ambiente assicura anche attraverso la pubblicazione quotidiana dei dati sul proprio sito web.

Questo in sintesi il concetto espresso dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, nel corso della presentazione della partenza della campagna 2024 di valutazione delle acque di balneazione realizzata da Arpa Fvg.

Per l’esponente della Giunta Arpa Fvg persegue alla perfezione quelli che sono gli obiettivi della Regione in tema ambientale: fare educazione e garantire una corretta comunicazione, affiancando le imprese del territorio impegnate nella transizione ecologica. Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che in vista della ripresa della stagione balneare 2024, ufficialmente al via il prossimo 1 maggio, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente parte con il primo ciclo di campionamenti nelle acque di balneazione ai fini della protezione della salute dei bagnanti e del miglioramento della qualità del nostro ecosistema.

La normativa nazionale ed europea prevede infatti, a partire dal mese precedente l’apertura della stagione, che vengano effettuati i campionamenti mensili per la valutazione dei parametri microbiologici riguardanti gli escherichia coli e gli enterococchi intestinali.

Arpa Fvg svolge inoltre un monitoraggio specifico sulle microalghe che potrebbero avere delle implicazioni igienico-sanitarie come i cianobatteri e la specie potenzialmente tossica Ostreopsis ovata.

Le analisi scattano oggi e domani per proseguire con cadenza mensile nei giorni 13-14 maggio, 10-11 giugno, 8-9 luglio, 5-6 agosto e concludersi il 2-3 settembre. Un calendario diverso è previsto esclusivamente per il lago di Sauris dove la stagione balneare è compresa tra il 27 giugno e il 21 agosto.

