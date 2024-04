L’allerta meteo gialla a Trieste ha suscitato una serie di reazioni preventive, con sospensioni nel trasporto marittimo e chiusure dei giardini pubblici. La previsione di forte bora nel pomeriggio ha spinto il Delfino Verde a interrompere il servizio tra Trieste e Muggia, mentre i parchi cittadini come il Giardino Pubblico in via Giulia sono rimasti desolatamente chiusi.

Le previsioni meteorologiche dell’Arpa Fvg indicano un deciso calo delle temperature, accompagnato da un vento da nord sostenuto o forte, specie a ovest, con raffiche di Bora che potrebbero raggiungere i 60 nodi. È prevista anche la possibilità di piogge e temporali nel tardo pomeriggio e nella serata.

L’invito alla prudenza è stato lanciato dalle autorità, che rimangono in costante monitoraggio della situazione. La sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta, e ogni misura precauzionale è stata adottata nell’ottica di garantire il loro benessere.

Il contesto di incertezza meteo richiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, che sono chiamati a seguire attentamente gli aggiornamenti e ad adottare comportamenti responsabili. Mentre le condizioni meteorologiche continuano a evolversi, le autorità si impegnano a fornire informazioni tempestive e ad intervenire prontamente per affrontare eventuali emergenze.

