Doppia preferenza genere: il Pd del Fvg rilancia uno dei suoi cavalli di battaglia

FVG – “Solo il Friuli Venezia Giulia manca insieme ad altre due regioni da questo punto di avanzamento della democrazia che non è soltanto per le donne ma è per tutta la società. Più donne in politica significa una miglior rappresentanza delle istanze e delle necessità di tutto e noi siamo impegnate su questo fronte. Abbiamo visto che la destra, se vuole, porta avanti le sue riforme e lo fa anche molto rapidamente, quindi se non la portano a casa è perché evidentemente la considerano un pericolo. Noi invece sappiamo che sarebbe una grandissima opportunità”. Lo ha detto la segretaria regionale Pd del Fvg Caterina Conti, a Trieste nel corso di una conferenza stampa con la portavoce nazionale e quella regionale delle Donne democratiche, Roberta Mori e Ilaria Celledoni, assieme alle consigliere regionali dem Manuela Celotti e Laura Fasiolo, e il consigliere regionale Francesco Russo (Pd), proponente della legge per introduzione della doppia preferenza di genere anche per le elezioni regionali.

“Noi non facciamo passi indietro e anzi – ha puntualizzato la segretaria dem – continuiamo la nostra battaglia nelle istituzioni e nella società, che su questo è già più avanti, per poter sconfiggere la disparità sostanziale che esiste tra uomini e donne”.

