Manu Chao torna al No Borders Music Festival di Tarvisio

TARVISIO – Manu Chao torna al No Borders Music Festival domenica 28 luglio con un esclusivo concerto (inizio ore 14) ai laghi di Fusine – sito con il marchio di sostenibilità GSTC. La 29esima edizione del festival ospita un artista libero e senza confini, che rappresenta appieno la natura della rassegna musicale al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli, scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre l’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni ottanta fonda la band Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti come rock, punk, reggae e musica iberica.

Nel 1998 arriva il successo mondiale con ‘Clandestino’, il suo debutto da solista, con il quale affronta temi sociali, in cui dominano ritmi africani e sudamericani. L’album raggiunge fama mondiale e rappresenta per molti giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica, e del quale Manu Chao si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao è considerato uno degli artisti più liberi e meno conformi alle regole del mercato discografico: una vera icona musicale e culturale. Tra i suoi brani più conosciuti ci sono ‘Clandestino’, ‘Mala Vida’, ‘Mr Bobby’, ‘Rumba de Barcelona’, ‘La Vida Tombola’, ‘King of Bongo’ e ‘Me Gustas Tu’.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Jack Daniel’s, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

MANU CHAO h.14:00

DOMENICA 28 LUGLIO 2024 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 aprile 2024 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone

Il concerto è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con VignaPR e AND Production

