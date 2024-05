Il Bluenergy Stadium è pronto ad accogliere uno scontro epico tra Udinese e Napoli, una partita cruciale per entrambe le squadre nella 35ª giornata di Serie A. Punti preziosi sono in gioco, sia per la lotta alla retrocessione che per la corsa europea. Entrambi i club si preparano a dare il massimo per conquistare la vittoria.

Udinese: lotta per la sopravvivenza

L’Udinese, attualmente in una posizione critica in classifica, è determinata a combattere per evitare la retrocessione. Dopo una serie di risultati deludenti, tra cui un pareggio contro il Frosinone e una sconfitta contro l’Empoli, la squadra di Calzona cerca di risollevarsi dalla recente vittoria contro la Roma.

Napoli alla ricerca della continuità

Il Napoli, pur avendo avuto una stagione altalenante, ha dimostrato il suo potenziale con una vittoria convincente contro l’Udinese all’andata. Tuttavia, la squadra di Cannavaro deve ancora trovare consistenza e stabilità per garantirsi un posto nelle competizioni europee.

La probabile formazione dell’Udinese

(3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Ferreira; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro A disposizione: Padelli, Mosca, Tikvic, Kabasele, Ebosele, Ferreira, Zemura, Success, Davis, Brenner

Padelli, Mosca, Tikvic, Kabasele, Ebosele, Ferreira, Zemura, Success, Davis, Brenner Indisponibili: Debosse, Deulofeu, Lovric, Silvestri, Thauvin

Debosse, Deulofeu, Lovric, Silvestri, Thauvin Squalificati: Payero, Perez

Payero, Perez Diffidati: Bijol, Giannetti, Ebosele, Kamara, Success

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona. A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Simeone

Contini, Idasiak, D’Avino, Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Simeone Indisponibili: Zielinski, Gollini, Dendoncker, Raspadori, Kvaratskhelia

Zielinski, Gollini, Dendoncker, Raspadori, Kvaratskhelia Squalificati: nessuno

Dove seguire l’incontro

Il match si svolgerà lunedì 6 maggio alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà trasmesso in streaming su DAZN. Gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di assistere a questo importante duello dal vivo, seguendo ogni momento dell’azione.

Le parole del mister

Calzona e Cannavaro, i due allenatori, condividono le loro riflessioni sull’incontro imminente. Calzona enfatizza l’importanza di mantenere la concentrazione e sfruttare le qualità della squadra per ottenere un risultato positivo. D’altra parte, Cannavaro si concentra sull’assenza di alcuni giocatori chiave, ma rimane ottimista sulle possibilità della sua squadra di affrontare la sfida con determinazione e spirito combattivo.

