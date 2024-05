Il recente annuncio dell’incremento del 4,1% dell’economia del Friuli Venezia Giulia ha destato notevole interesse sia a livello locale che nazionale. Questo risultato, significativamente al di sopra della media italiana e di altri paesi europei, come Francia e Germania, riflette un’eccellente sinergia tra diversi attori chiave all’interno della regione.

Alla base di questo successo economico si cela una virtuosa alleanza tra l’amministrazione regionale, il tessuto produttivo e il settore creditizio. Questa sinergia ha permesso alle imprese di avere accesso a condizioni di credito altamente vantaggiose, adatte alle loro esigenze e cruciali per la loro crescita.

Il ruolo cruciale di banca 360 Fvg

L’assemblea dei soci di Banca 360, recentemente tenutasi a Martignacco, ha evidenziato il ruolo centrale della banca nel supportare l’economia regionale. Con 58 filiali e circa 20 mila soci, Banca 360 si conferma come un pilastro fondamentale del sistema finanziario locale.

La riforma del credito agevolato

L’assessore regionale alle Attività produttive ha sottolineato l’importanza della recente legge Sviluppoimpresa, definita come la più grande riforma del credito agevolato degli ultimi 50 anni. Questa legislazione ha aperto le porte a un accesso semplificato al credito per le imprese, con condizioni finanziarie estremamente vantaggiose.

Crescita esponenziale

Un dato rilevante è l’incremento esponenziale dell’operatività dei fondi regionali. Il Comitato di gestione del Frie amministra oggi una somma di 1,4 miliardi di euro, testimonianza tangibile dell’efficacia delle politiche regionali di supporto alle imprese.

Il contributo di banca 360 FVG

Banca 360 Fvg si distingue non solo per l’aumento significativo della propria operatività, ma anche per il suo ruolo cruciale nell’aiutare la Regione a erogare il credito agevolato. Nel 2023, la banca ha visto un raddoppio nelle operazioni di credito agevolato alle imprese, un risultato che evidenzia il suo impegno per sostenere la crescita economica locale.

Sostegno concreto alle imprese

Oltre alle operazioni di credito, Banca 360 ha dimostrato un forte impegno nel sostenere le imprese locali in momenti di difficoltà. Il recente sostegno finanziario di 30 milioni di euro alle imprese colpite dal maltempo testimonia la sua responsabilità sociale e il suo ruolo attivo nella comunità.

Infine, il plauso rivolto al presidente Occhialini per il successo dell’operazione di fusione tra Banca 360 e un altro istituto evidenzia la nascita di una nuova realtà bancaria virtuosa nel Friuli Venezia Giulia. Questo passo strategico promette di consolidare ulteriormente il ruolo della banca nel supportare lo sviluppo economico della regione.

