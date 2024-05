Il Gruppo Calzavara, storica azienda friulana con sede a Basiliano, ha concluso il 2023 con risultati eccezionali. Il fatturato aggregato ha superato i 41 milioni di euro, segnando un’importante crescita rispetto agli anni precedenti, grazie anche all‘assunzione di 33 nuovi dipendenti, portando il totale a 152 collaboratori. Questa crescita si inserisce in un contesto di innovazione e investimenti mirati in Smart City e Intelligenza Artificiale, aree strategiche per il futuro dell’azienda.

Un bilancio positivo per il 2023 con un focus su Smart City e IA

Il 2023 è stato un anno di grande crescita per Calzavara. Il fatturato ha raggiunto oltre 41 milioni di euro, di cui l‘83% realizzato in Italia e il restante 17% all’estero. Questo risultato è stato possibile grazie a una serie di investimenti mirati e alla continua espansione delle sue attività sia sul territorio nazionale che internazionale. L’amministratore delegato, Massimo Calzavara, ha dichiarato che il gruppo sta guardando con interesse alle tecnologie emergenti delle Smart City e dell’Intelligenza Artificiale, settori nei quali l’azienda ha già iniziato a investire.

Calzavara sta puntando fortemente sullo sviluppo delle Smart City, concepite come centri urbani ultra-connessi. “Siamo convinti che le città evolveranno in centri urbani ultra-connessi, dove l’infrastruttura delle telecomunicazioni sarà il pilastro con cui implementare nuovi servizi innovativi”, ha affermato Massimo Calzavara. Questo approccio prevede l’implementazione di tecnologie avanzate che collegano automobili autonome, sensori, telecamere e altri dispositivi intelligenti, creando un ecosistema urbano interconnesso e altamente efficiente.

Acquisizioni strategiche e gestione finanziaria eccellente

Nel corso del 2023, Calzavara ha rafforzato la sua posizione di mercato attraverso l’acquisizione di due società: T.R.C. S.r.l. e Lightspeed S.r.l.. T.R.C. S.r.l. è specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti Tetra, utilizzate per comunicazioni critiche da forze dell’ordine, servizi di emergenza e trasporti pubblici. Lightspeed S.r.l., invece, è una start-up innovativa nel campo della computer vision e dell’analisi video, con applicazioni cruciali per le soluzioni di Smart City.

Marco Marcuzzi, CFO di Calzavara, ha sottolineato l’eccellente gestione finanziaria del gruppo nonostante le sfide economiche globali. “Il 2023 è stato un anno di consolidamento della crescita del Gruppo, che per la prima volta nella sua storia lunga 58 anni, supera i 40 milioni di euro di fatturato e i 5,5 milioni di euro di EBITDA“, ha dichiarato Marcuzzi. L’obiettivo per il 2024 è di continuare questa traiettoria di crescita, mirando a un fatturato aggregato di 50 milioni di euro e ampliando ulteriormente la presenza all’estero.

Calzavara, innovazione friulana e radici storiche

Fondata nel 1966, Calzavara S.p.a. è un’azienda radicata nel Friuli Venezia Giulia e rappresenta un punto di riferimento nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Oltre alle telecomunicazioni, l’azienda opera nei settori della sicurezza e della video-sorveglianza con il marchio Beeup, e delle lampade di segnalazione ostacoli al volo attraverso il brand Clampco Sistemi. La capacità di innovare mantenendo solide radici locali è uno dei punti di forza che ha permesso a Calzavara di diventare un leader nel suo settore.

Guardando al futuro, Calzavara è determinata a mantenere il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica. Con investimenti continui in Smart City e Intelligenza Artificiale, l’azienda friulana è pronta a affrontare le sfide del mercato globale, contribuendo allo sviluppo di città più intelligenti e connesse. La combinazione di una solida gestione finanziaria, una visione strategica chiara e un forte legame con il territorio rappresenta la formula vincente per il successo futuro di Calzavara.

