Le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia hanno trovato un palcoscenico d’eccezione nel mondo della Formula 1. In particolare, i vini dell’azienda agricola Specogna di Corno di Rosazzo sono stati protagonisti negli spazi hospitality della FIA e del Team Haas durante il Gran Premio di Imola.

Un palcoscenico mondiale per i Vini Specogna

Cristian Specogna, insieme al fratello, rappresenta la terza generazione della famiglia di vignaioli sulle colline della Rocca Bernarda. Durante una serie di eventi a Imola, hanno avuto l’opportunità di presentare i loro prodotti a un pubblico internazionale. “È stata una vetrina straordinaria per far conoscere la storia e le peculiarità del nostro territorio,” ha affermato Cristian Specogna.

Un weekend di degustazioni esclusive

All’interno del paddock della scuderia Haas e negli spazi hospitality della Federazione Internazionale dell’Automobile, gli ospiti hanno potuto degustare i vini Specogna. Questo ha permesso di apprezzare la qualità e le caratteristiche uniche dei prodotti del Friuli. Tra i vini proposti, il Sauvignon blanc “Duality”, il bianco “Identità”, il rosso “Oltre” e il pregiato Picolit hanno riscosso grande successo.

Un onore per la famiglia Specogna

Cristian Specogna ha espresso il suo orgoglio per aver rappresentato la propria regione su un palcoscenico così importante. “È stato un grande onore e orgoglio per la nostra famiglia,” ha dichiarato. La presenza dei loro vini in un evento di tale portata ha permesso di far conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale, contribuendo a mettere in luce le sue eccellenze enogastronomiche.

Il valore del Made in Italy

La Formula 1 rappresenta un volano d’immagine di importanza mondiale. Le eccellenze italiane, dal settore automobilistico a quello enogastronomico, trovano in questo contesto un’opportunità unica di visibilità. Piccole aziende familiari come quella dei Specogna, con il loro tessuto socio-economico, sono fondamentali per l’identità e l’economia italiana.

Un futuro di successi internazionali

Questo evento a Imola è solo il primo di una serie di apparizioni dei vini Specogna nei Gran Premi più importanti della stagione. La presenza costante in eventi internazionali rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il territorio friulano e le sue eccellenze.

