Autonomie Locali e giovani, investire nella formazione civica

In un’epoca in cui la partecipazione civica e la consapevolezza politica giocano un ruolo sempre più cruciale nella società, educare i giovani sul funzionamento delle istituzioni locali diventa un imperativo. Questo è il cuore del messaggio trasmesso dall’Assessore alle Autonomie locali in un incontro con gli studenti della Casa dei Bambini Montessori “S. Giusto” a Trieste.

Promuovere la consapevolezza civica, il ruolo delle Autonomie Locali

L’importanza del dialogo diretto nell’educare le future generazioni sul ruolo e sul funzionamento delle istituzioni regionali non può essere sottovalutata. Spiegare con chiarezza il compito della Regione, il ruolo del suo presidente, della Giunta e del Consiglio regionale è fondamentale per formare cittadini informati e partecipi.

L’Assessore ha illustrato con dovizia di particolari le proprie deleghe, evidenziando il sostegno della Regione ai Comuni e il suo impegno in settori cruciali quali la funzione pubblica, la sicurezza, l’immigrazione e le lingue minoritarie. Questo approccio mira a rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità dei cittadini verso la propria comunità.

Verso una maggiore autonomia regionale nell’istruzione

Un punto centrale emerso durante l’incontro è stata la riflessione sull’impatto diretto che le decisioni regionali hanno sulla vita di tutti i cittadini, compresi i più giovani. Dall’istruzione alla tutela delle lingue minoritarie, le politiche regionali plasmano il tessuto sociale e culturale delle comunità locali.

Un esempio tangibile di questo impatto è rappresentato dalla regionalizzazione del sistema scolastico, un processo in corso che mira a conferire al Friuli Venezia Giulia una maggiore autonomia nel campo dell’istruzione. Questo permetterà di offrire servizi educativi più efficaci e mirati alle esigenze degli studenti.

Consapevolezza del potere del voto

Con le elezioni europee e amministrative in vista, l’Assessore ha sottolineato l’importanza del voto come strumento fondamentale per esprimere le proprie opinioni e influenzare il corso degli eventi a livello locale e nazionale.

L’incontro con l’Assessore alle Autonomie locali non solo ha fornito agli studenti un’opportunità unica per comprendere il funzionamento delle istituzioni regionali, ma ha anche ispirato una riflessione più ampia sull’importanza della partecipazione civica e del coinvolgimento attivo dei giovani nella vita democratica della propria comunità.

Terminata la discussione, gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare il Palazzo della Regione, imparando non solo la storia dell’edificio, ma anche il valore simbolico delle istituzioni che rappresenta. Un’esperienza che sicuramente ha contribuito a formare cittadini più consapevoli e attivi.

