TRIESTE – Con un’ospitalità eccellente e un dialogo di altissimo livello internazionale, il Festival Scienza e Virgola ha concluso la sua 8ª edizione a Trieste. Nel cuore del dialogo, due figure di spicco nel mondo della fisica e della divulgazione scientifica: la cosmologa Lisa Randall e la divulgatrice Barbara Gallavotti.

Lisa Randall e Barbara Gallavotti

Lisa Randall, rinomata fisica teorica di Harvard, e Barbara Gallavotti, volto noto del programma “Quinta dimensione” su Rai3, hanno offerto al pubblico un incontro indimenticabile. Randall, considerata l’erede di Stephen Hawking, ha attirato l’attenzione del Premio Nobel per la Fisica 2004 David Gross, presente in platea.

Esplorando le frontiere della Fisica

L’incontro, organizzato in collaborazione con il ICTP Centro Internazionale di Fisica Teorica, ha esplorato nuove frontiere della fisica. Dallo studio delle simmetrie alla natura dello spazio, passando per la gravità, i partecipanti sono stati condotti attraverso enigmi affascinanti e le dimensioni nascoste dell’universo.

Alla ricerca dell’universo sconosciuto

Lisa Randall, autrice di “Knocking on Heaven’s Door“, ha guidato il pubblico attraverso la comprensione dell’universo come mai prima. Il dialogo ha toccato temi centrali come il “Modello Standard” della fisica delle particelle, fornendo un’occasione unica per riflettere sulla nostra comprensione dell’universo e delle sue sfide.

Lisa Randall: pioniera della fisica

Lisa Randall ha fatto la storia come la prima donna titolare di una cattedra presso il dipartimento di fisica della Princeton University. Il suo impatto nella comunità scientifica è stato riconosciuto da riviste di prestigio come Seed Magazine e Time Magazine, che l’hanno inclusa tra le 100 persone più influenti del 2007.

Advocacy per la salute mentale

Il Festival non si è limitato alla fisica, ma ha abbracciato anche temi cruciali come la salute mentale. Un evento nella Casa Circondariale “Ernesto Mari” ha presentato una guida pratica per cittadini, associazioni e istituzioni, sottolineando l’importanza dell’advocacy per la salute mentale nella società contemporanea.

Galileo (R)evolution: alla scoperta della scienza

La giornata si è conclusa con un evento al Teatro Miela, dove il divulgatore scientifico Massimo Polidoro e i ricercatori AIRC hanno guidato il pubblico attraverso una conversazione scenica. La proiezione del docufilm “Galileo (R)evolution” ha illuminato il cammino della scienza attraverso i secoli.

Il Festival Scienza e Virgola ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per l’innovazione, la conoscenza e la divulgazione scientifica. Concludendo la sua 8ª edizione con un successo straordinario, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama culturale di Trieste e oltre.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook