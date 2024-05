L’Associazione Culturale Piccolo Opera Festival, nell’ambito del progetto BorGO Live, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la nuova Accademia GO! Borderless Opera Lab. Questo laboratorio per il teatro musicale di prossima generazione si erge nel cuore di Borgo Castello a Gorizia, offrendo una preziosa opportunità per i giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Un’iniziativa sostenuta dal bando borghi

Il progetto GO! Borderless Opera Lab è parte integrante del sostegno offerto dal Bando Borghi, intitolato “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture”. Questo finanziamento, ottenuto attraverso fondi PNRR, riveste un’importanza fondamentale nel promuovere l’arte e la cultura in un contesto tanto ricco di storia e diversità.

Corsi biennali in canto e stage manager

L’Accademia offre due percorsi formativi biennali: uno dedicato al Canto e l’altro allo Stage Manager. Questi corsi, che accolgono studenti da tutto il mondo, sono progettati per offrire un’ampia gamma di competenze, dall’approccio tecnico alla gestione scenica.

Un corpo docente di eccellenza

La qualità dell’insegnamento è garantita dalla presenza di docenti di grande prestigio. Tra i membri del corpo docente, figurano nomi illustri come il basso Roberto Scandiuzzi e il mezzosoprano Bernarda Fink, che arricchiranno l’esperienza formativa con la loro vasta esperienza e conoscenza nel campo dell’opera.

Visione internazionale: oltre i confini

L’Accademia GO! Borderless Opera Lab abbraccia una visione internazionale, mirando a superare ogni confine geografico e culturale. Questo progetto ambizioso intende creare legami stretti con altre istituzioni musicali e teatrali in Italia e all’estero, ponendo un’attenzione particolare sui Balcani Occidentali.

La cittadella degli artisti

La presenza dell’Accademia promette di trasformare Gorizia in una vera e propria “cittadella degli artisti”. Attraverso rappresentazioni site specific e collaborazioni con la comunità locale, si prevede che questo centro culturale e formativo diventi un faro di attrazione per giovani artisti da ogni angolo del globo.

Incentivare il turismo culturale

Le iniziative dell’Accademia non si limitano alla formazione, ma mirano anche a valorizzare il territorio attraverso eventi culturali e performance spettacolari. Il viaggio a Reims, una delle rappresentazioni in programma, promette di attirare turisti da tutto il mondo, arricchendo così l’offerta culturale di Gorizia e contribuendo allo sviluppo del turismo locale.

Un ponte verso il futuro

La nascita dell’Accademia GO! Borderless Opera Lab segna l’inizio di una nuova era per il teatro musicale europeo. Questo progetto ambizioso, con il suo approccio globale e innovativo, promette di influenzare positivamente il panorama culturale non solo di Gorizia, ma di tutta l’Europa.

