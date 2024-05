Trieste si prepara ad accogliere il 36° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia, un evento atteso che si svolgerà dal venerdì 24 al domenica 26 maggio. Dopo un lungo periodo di assenza di attività radunistiche, i Fanti si riuniranno nella suggestiva cornice di Piazza Unità d’Italia, consolidando i legami di fratellanza e solidarietà tra le 450 sezioni sparse nel territorio nazionale, le quali annoverano oltre 12mila iscritti.

L’evento assume un significato ancora più profondo poiché si svolgerà a Trieste, la prima città a conferire la cittadinanza onoraria al “milite Ignoto”. Quest’anno, in particolare, si commemorano due anniversari di rilievo: i 400 anni dalla costituzione del 1° Reggimento di Fanteria, noto come Reggimento Savoia, che in passato ha assunto il nome di Fleury, Brigata RE e poi San Giusto; e il 70° anniversario del ricongiungimento di Trieste all’Italia.

L’atmosfera di Trieste, ricca di storia e patriottismo, si presta magnificamente a celebrare tali eventi, sottolineando l’importanza dei valori militari e della coesione nazionale.

Programma

24 maggio

Ore 9:30 Arrivo del Tricolore del Raduno dal mare.

Un mezzo navale della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Trieste approderà al Molo Audace dal quale sbarcherà scortato dai marinai dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia il Tricolore del Raduno, alla Scala Reale si unirà una staffetta di Bersaglieri dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Trieste, raggiungeranno il Palazzo Municipale e saliranno al Colle di San Giusto, per consegnarlo ai rappresentanti dei Fanti del Gruppo Reggimentale dell’82° Fanteria “Torino” della Sezione di Roma Capitale;

ore 11:00 Cerimonie Colle di San Giusto;

ore 11:10 esposizione permanente del Tricolore del Raduno dal Campanile della Cattedrale;

ore 11:30 deposizione corona al Monumento ai Caduti di Trieste;

ore 12:00 deposizione corona Ara Terza Armata sul Colle di San Giusto ;

ore 15:30 deposizione corona alla tomba del Duca D’Aosta comandante della III Armata – Sacrario di Redipuglia (GO).

I convenuti potranno in modo autonomo visitare il Colle di Sant’Elia, la Cappella del Sacrario Militare e il Museo Multimediale della Grande Guerra presso la stazione ferroviaria di Fogliano – Redipuglia adiacente al Sacrario.

Ore 16:15 deposizione corona al Cippo alla Brigata Sassari in località San Martino del Carso (GO);

ore 17:00 deposizione corona all’Ara monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale al Giardino del Milite Ignoto di Monfalcone di via Timavo;

ore 18:15 deposizione corona al Monumento “Ai lupi di Toscana” e al maggiore Randaccio in località San Giovanni di Duino (Foci del Timavo);

deposizione corona all’Ara dei Caduti della Terza Armata in località San Giovanni di Duino (Foci del Timavo);

deposizione corona Cippo 65° Reggimento Fanteria “Valtellina” (poi “Trieste”) in località San Giovanni di Duino (Galleria di Lokavac).

Ore 20:00 onori e deposizione corona al Cippo di Vedetta Alice antistante la ex caserma Monte Cimone in Località Banne (Trieste), in memoria di tre commilitoni, S.Ten. Fabio Santi, Fuciliere Michele Gallocchio e Pilota VTT Vincenzo Passerini, del 1° BTG “San Giusto”, che persero la vita in attività addestrativa per un tragico incidente, in data 1° settembre 1986.

25 maggio

Ore 8:30 deposizione corona e alzabandiera al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza. I convenuti potranno accedere al Centro di Documentazione curato dalla Lega Nazionale di Trieste;

ore 10:00 apertura del 36° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia.

Saluto alle Autorità locali e onori all’arrivo del Medagliere Nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante Presentazione del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” al Consiglio Comunale di Trieste e al Sindaco Roberto Dipiazza da parte del colonnello Massimiliano Spucches, alla presenza del Presidente Nazionale ANF Gianni Stucchi e i Presidenti Assofante di Trieste e Forlì.

Ore 11:30 Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante presso la sala del Consiglio Comunale di Trieste

Ore 12:30 Santa Messa presso la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, piazza Sant’Antonio a Trieste.

Ore 15:00 deposizione corona al Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba. I convenuti potranno accedere in modo autonomo al Museo e Memoriale della Risiera;

ore 15:00 deposizione corona al Sacello di Guglielmo Oberdan Via XXIV Maggio 4. I convenuti potranno accedere in modo autonomo al Museo del Risorgimento;

Ore 17:00 conferenza“Pattuglie ad Est” a cura di Pierpaolo Donvito, analisi dell’organizzazione del sistema difensivo sul confine orientale e del Carso triestino negli anni della Guerra Fredda – Sala Costantinides del Museo Sartorio Largo Papa Giovanni XXIII, 1 a Trieste

Ore 19:30 Esibizione bande e fanfare delle Sezioni dell’Associazione Nazionale del Fante in piazza Unità d’Italia, piazza della Borsa e piazza Ponte Rosso.(in caso di maltempo l’evento verrà annullato).

26 Maggio

Ore 7:30 Inizio ammassamento delle Sezioni dell’Associazione Nazionale del Fante in Piazza Unità d’Italia;

ore 9:00 alzabandiera;

ore 10:30 inizio cerimonia: allocuzioni delle autorità e del Presidente Nazionale Associazione del Fante Gianni Stucchi, Consegna Sigillo Trecentesco 66° rgt Fanteria Aeromobile “Trieste”;

ore 12:00 defilamento delle Sezioni dalla Piazza Unità d’Italia e sfilamento lungo le rive di Trieste fino a raggiungere piazza Ponterosso. Conclusione della cerimonia passaggio della Bandiera del Raduno alla Sezione di Palermo.

Ore 18:00 ammainabandiera in Piazza Unità d’Italia e chiusura del 36° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia.

