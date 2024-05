TOLMEZZO – Il Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo è molto più di un semplice scrigno di oggetti antichi; è piuttosto un luogo vivo e pulsante che invita i visitatori a immergersi attivamente nella cultura e nella storia locale.

Esplorare il patrimonio con esperienze coinvolgenti

Attraverso una serie di “esperienze” coinvolgenti e interattive, il Museo offre l’opportunità di esplorare il suo ricco patrimonio in modo autentico. Questo è l’occasione perfetta per scoprire uno dei musei più originali e preziosi del Friuli Venezia Giulia, custode di una collezione etnografica tra le più importanti in Europa, che racconta la storia, l’arte e la memoria della Carnia e delle sue genti.

Dall’erbario al prato: un viaggio tra natura e storia

L’avventura inizia sabato 25 maggio alle ore 14.00 con “Dall’Erbario al prato: passeggiata alla scoperta delle erbe del territorio”. Questo appuntamento offre un breve approfondimento sull’Erbario “Gart der Gesundheit” datato 1486, recentemente oggetto di scoperte affascinanti. Successivamente, una passeggiata alla scoperta delle erbe locali, dei loro miti e delle loro virtù, guidata dalla naturopata Maria Nives Granzotti, promette di essere un’esperienza memorabile (massimo 35 persone; prenotazioni a info@museocarnico.it ).

Eventi culturali e spettacoli coinvolgenti

Tra gli appuntamenti da non perdere, il 2 giugno alle ore 17.30, lo spettacolo “Fiore di roccia”, una lettura in musica tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti, che racconta la storia delle portatrici carniche durante la Prima guerra mondiale. Una narrazione vibrante e commovente accompagnata dalle musiche dell’epoca eseguite dal duo Andrea Miola e Giulia Pizzolongo.

Un viaggio nella storia e nella lingua friulana

Ritorna mercoledì 10 luglio e il 18-19 ottobre “Senza Memoria”, una produzione del Teatro Stabil Furlan, già applaudita da oltre 700 spettatori. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, il progetto sarà presentato anche in lingua friulana con il nome di “Cence Memorie”, in collaborazione con la Società Filologica Friulana, vincitore del bando promosso nell’ambito del progetto PRIMIS PLUS “Storie di multiculturalità: viaggio sensoriale attraverso il prisma delle minoranze”.

Eventi letterari e attività per famiglie

Sabato 15 giugno, durante il festival letterario “Tolmezzo Vie dei Libri”, verrà presentato il libro “Beinecke 408 – Il manoscritto Voynich” di Eleonora Matarrese, accompagnato dalla nuova esposizione dell’Erbario “Gart der Gesundheit”. Per le famiglie e i bambini, saranno organizzati laboratori collegati alla mostra “Altan. Terra, omini e bestie”, e un family pic-nic in collaborazione con gustoCarnia il 29 giugno.

Sinergie sul territorio e in FVG

Oltre all’ampio calendario di eventi, il Museo Gortani ha attivato numerose collaborazioni che arricchiscono l’esperienza culturale dei visitatori. Presentando il biglietto di ingresso, è possibile usufruire di tariffe ridotte per visitare mostre in altri luoghi della regione, come “Storie di Montagna a Palazzo Coronini: Julius Kugy e donne in quota” a Gorizia e “Il Coraggio” a Illegio. Allo stesso modo, chi visita queste mostre può ottenere uno sconto per l’ingresso al Museo Gortani, creando così un circuito culturale sinergico e stimolante per tutti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni delle iniziative, è possibile visitare il sito web del Museo Carnico: www.museocarnico.it.

