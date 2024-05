UDINE – Un importante incontro si è tenuto oggi presso la Prefettura di Udine per discutere la gestione dei minori non accompagnati, una realtà ormai strutturale che richiede interventi a lungo termine. Alla riunione hanno partecipato il Prefetto Domenico Lione, il Questore Alfredo D’Agostino, l’Assessore all’Equità Sociale e vari funzionari del Comune di Udine e dell’ambito socio-assistenziale.

Un problema strutturale

Durante l’incontro, è emerso chiaramente che la situazione dei minori non accompagnati non può più essere considerata un’emergenza temporanea, ma una condizione strutturale che necessita di soluzioni permanenti. La complessità del problema richiede un approccio coordinato, coinvolgendo operatori, associazioni, enti pubblici e privati.

Le necessità rioritarie

Le discussioni hanno evidenziato diverse esigenze fondamentali. In primis, è essenziale garantire la formazione scolastica e professionale per questi giovani, facilitando l’apprendimento della lingua italiana e successivamente di un mestiere. Questa formazione è vista come una chiave per l’integrazione e l’autosufficienza dei minori.

Educativa di strada e mediazione

Un altro punto cruciale è stato il potenziamento delle attività di educativa di strada, che mirano a mediare tra i giovani e le associazioni locali. Queste attività sono fondamentali per costruire un ponte tra i minori e le risorse disponibili, facilitando così il loro inserimento sociale.

Coinvolgimento di altri enti

È stato sottolineato che il coinvolgimento di ulteriori enti, come l’Azienda Sanitaria e uffici specializzati nella gestione dei minorenni, è indispensabile. L’obiettivo è inserire i giovani in programmi specifici che rispondano alle loro particolari esigenze, offrendo supporto psicologico, sanitario e formativo.

Verso una regia coordinata

Un tema finale, ma non meno importante, è stato quello della gestione della prima accoglienza. Si è convenuto che, nel medio periodo, è necessaria una regia coordinata e unitaria per garantire una gestione efficace e tempestiva dei minori non accompagnati. Questo permetterebbe di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza degli interventi.

