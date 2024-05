Il No Borders Music Festival, la rinomata rassegna musicale che si tiene ai confini tra Italia, Austria e Slovenia, ha annunciato un evento imperdibile per la sua 29esima edizione. Domenica 21 luglio, i Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation saliranno sul palco dei suggestivi Laghi di Fusine. Un’occasione unica, in cui il biglietto darà accesso a entrambi i concerti, con inizio alle ore 14:00.

L’eredità dei Kruder & Dorfmeister

Il duo austriaco Kruder & Dorfmeister, composto dai DJ Peter Kruder e Richard Dorfmeister, è celebre per i suoi remix nei generi downtempo, hip-hop e drum and bass. Emergendo sulla scena musicale nei primi anni ’90, in un’epoca in cui Vienna pulsava di vita nel mondo della musica techno nascente, i Kruder & Dorfmeister hanno optato per una direzione artistica diversa.

Preferendo la tradizione degli anni ’80, che cercava un linguaggio universale nella musica dance, il duo ha abbracciato influenze che spaziavano dall’hip hop al rare groove, dal dub alla new wave. I loro album, come DJ-Kicks e Sessions, hanno conquistato un pubblico globale, vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Oggi, con un nuovo capitolo della loro storia musicale, i Kruder & Dorfmeister continuano a scrivere con un linguaggio universale e unificante.

Thievery Corporation: dal Trip-Hop alla protesta politica

Il duo di Washington D.C., Thievery Corporation, ha debuttato negli anni ’90 e si è distinto come uno dei gruppi più amati nel panorama della musica elettronica rilassata e lounge-friendly. Inizialmente noto per la produzione di musica dance astratta e strumentale, il loro suono si è evoluto nel tempo, incorporando elementi dal vivo e influenze che spaziano dalla bossa nova al soul. I loro album successivi, a partire da The Richest Man in Babylon, hanno assunto una dimensione sempre più politica, riflettendo la loro posizione contro la guerra e il loro impegno per l’umanità. Attraverso varie influenze e generi, dai ritmi afrobeat al dub giamaicano, i Thievery Corporation hanno costruito un repertorio che abbraccia la diversità culturale del mondo.

Un connubio di stili e messaggi

L’incontro tra i Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation sui Laghi di Fusine promette un’esperienza musicale straordinaria, in cui convergono stili e messaggi. Da un lato, il suono distintivo e universale dei Kruder & Dorfmeister, che ha conquistato generazioni di appassionati di musica dance. Dall’altro, l’impegno politico e la varietà sonora dei Thievery Corporation, che hanno trasformato la loro musica in un veicolo per la protesta e l’inclusione culturale.

L’inclusività e la diversità sono al centro della missione del No Borders Music Festival. Attraverso la musica, il festival promuove il superamento delle barriere geografiche e culturali, creando un ponte tra artisti e pubblico provenienti da tutto il mondo. L’evento dei Laghi di Fusine con i Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation incarna appieno questa visione, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento.

Un’occasione da non perdere

Il 21 luglio, i Laghi di Fusine saranno il palcoscenico di un evento musicale straordinario, che unisce due icone della scena elettronica internazionale. I Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation offriranno al pubblico un viaggio sonoro unico, arricchito da influenze e messaggi profondi. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica (qui per i ticket) e per coloro che credono nel potere unificante dell’arte.

