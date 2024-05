Friuli Venezia Giulia ha dato il via a un nuovo Programma Regionale di Sicurezza Integrata per il 2024, con un budget complessivo di 6,4 milioni di euro. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, ha approvato questa iniziativa in risposta all’aumento dei furti e dei delitti registrati in FVG.

Dettagli del finanziamento e criteri di riparto

Il programma di finanziamento si suddivide in diverse aree, mirate a rafforzare la sicurezza in tutti i Comuni della regione:

3,1 milioni di euro saranno destinati a spese di investimento .

saranno destinati a . 1,8 milioni di euro andranno a coprire le spese correnti.

Questi fondi sono destinati ai Comuni dotati di un Corpo o di un Servizio di polizia locale e saranno impiegati per:

La realizzazione e ristrutturazione di sedi e sale operative .

. L’installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza .

. L’armamento e l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali .

. Il potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici e degli apparati radio.

Per la distribuzione dei fondi, sono stati stabiliti criteri chiari: una quota fissa è riservata ai Corpi dei Comuni ex capoluogo di provincia, con incentivi maggiorati in base al numero di operatori, mentre una quota proporzionale sarà destinata agli altri Corpi e ai Servizi di polizia locale, in base al numero di operatori.

Supporto a piccoli e grandi comuni, aree turistiche e incentivi per le associazioni di polizia locale

Una porzione di 1,05 milioni di euro è riservata ai Comuni con una popolazione superiore a 25.000 abitanti e ai Comuni con capacità degli esercizi ricettivi superiore a 20.000 posti letto (Lignano e Grado). Questi fondi prevedono la collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria, come guardie giurate e stewards.

95mila euro saranno assegnati a Lignano e Grado.

saranno assegnati a Lignano e Grado. La restante somma verrà suddivisa equamente tra gli altri Comuni richiedenti e in misura proporzionale alla popolazione.

50mila euro sono stati invece riservati ai Comuni in FVG con popolazione inferiore a 5000 abitanti per il rinnovo delle divise dei volontari per la sicurezza.

Infine, un ulteriore incentivo di 400mila euro (divisi equamente tra spese di investimento e spese correnti) è destinato ai Corpi e Servizi di polizia locale che si impegnano a creare nuove forme associative o a implementare quelle esistenti. Questi fondi saranno distribuiti considerando:

Il numero di servizi di polizia locale partecipanti al progetto.

Il numero di operatori coinvolti.

Una quota fissa per enti locali senza servizio di polizia locale.

Una quota fissa per ogni ente locale che entra in un Corpo già costituito.

Aumento dei reati in Friuli Venezia Giulia nel 2023

Il programma di sicurezza include una ricapitolazione dei dati sui reati commessi in FVG, evidenziando un preoccupante aumento nel 2023 rispetto all’anno precedente:

I delitti sono passati da 32.696 nel 2022 a 35.209 nel 2023 .

. I furti sono aumentati da 11.641 nel 2022 a 13.060 nel 2023.

Di questi furti:

26,48% nelle abitazioni.

nelle abitazioni. 11,59% nelle auto in sosta.

nelle auto in sosta. 7,44% negli esercizi commerciali.

negli esercizi commerciali. 5,9% di furti con destrezza.

Si segnala inoltre un incremento delle rapine, truffe e frodi informatiche e danneggiamenti in tutte le quattro province, con i dati su violenze sessuali e traffico di stupefacenti rimasti stabili, eccetto per Trieste dove si è registrato un aumento.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook