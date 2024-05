Sfida salvezza: Cannavaro e l’Udinese pronti a scalare la montagna

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida salvezza contro il Frosinone. Con una carica emotiva palpabile, Cannavaro ha sottolineato l’importanza di queste partite: “Quando ho firmato, ci davano per morti e invece siamo qui, a lottare, in queste partite importanti”. Il tecnico ha elogiato i suoi uomini, capaci di rispondere alle difficoltà con grande determinazione, nonostante gli infortuni che hanno afflitto la squadra.

Una montagna da scalare

Cannavaro ha descritto la situazione come “una montagna pazzesca da scalare”, ma ha insistito che l’Udinese deve “mettere la bandierina sopra”. La squadra è attualmente salva, ma il tecnico ha avvertito che sarà necessario giocare con intelligenza e concentrazione. “Dobbiamo provare a vincere senza fare calcoli”, ha dichiarato, indicando che l’Udinese non si accontenterà di un pareggio, nonostante la possibilità di un doppio risultato a disposizione.

La sfida dell’Empoli contro la Roma

Parallelamente, l’Empoli si prepara ad affrontare la Roma, una delle migliori formazioni del girone di ritorno. Cannavaro ha affrontato anche la questione di una possibile “rilassatezza” della Roma, ormai senza obiettivi stagionali, ma ha respinto ogni sospetto: “Penso che la Roma farà la sua partita. Nessuno vuole andare in campo per perdere. È la normalità nello sport”.

Infortuni e decisioni tattiche

Le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave come Pereyra e Thauvin restano incerte fino all’ultimo momento. Anche la situazione di Davis è delicata: “Sta a noi capire se farlo giocare dall’inizio o subentrare”, ha spiegato Cannavaro. “Abbiamo visto che è capace di rianimare la situazione a gara in corso. Per domenica avrò da pensare”.

Il sostegno dei tifosi

Infine, un pensiero speciale è stato rivolto ai tifosi: “Con l’Empoli sono stati eccezionali, come lo sono stati a venire a Lecce e come lo saranno a Frosinone. So che ci sono delle difficoltà, il viaggio è lungo ma ce la stanno mettendo tutta per sostenerci”. La dedizione dei tifosi è un elemento cruciale per l’Udinese in questo momento di grande tensione e speranza.

Questo fine settimana promette di essere decisivo per le sorti dell’Udinese e dell’Empoli, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

