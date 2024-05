UDINE – Sabato 25 maggio, Udine ha dato il via a un’iniziativa ecologica di grande rilevanza: l’apertura del Centro del Riuso nel cuore della città. Mobili, giocattoli e oggettistica varia avranno la possibilità di una seconda vita, grazie alla visione condivisa di cittadini attenti all’ambiente e alle istituzioni locali.

Dopo un lungo periodo di pianificazione, finalmente Udine può vantare un spazio dedicato alla raccolta e alla distribuzione di beni e materiali usati in buono stato. La presenza dell’Assessora all’Ambiente e dei vertici Net ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la città e l’ambiente.

Un’opportunità per tutti i cittadini

Il Centro del Riuso sarà accessibile a tutti i cittadini, che potranno depositare mobili, attrezzatura e oggettistica varia in loro possesso. Ciò che sembrava destinato alla discarica ora può ottenere una nuova vita, grazie a un sistema di circolazione sostenibile di beni e materiali.

Regole chiare per un utilizzo responsabile

Con il proposito di garantire una gestione equa e sostenibile delle risorse, sono state stabilite regole precise per il deposito e il ritiro dei beni. Ogni fruitore potrà prelevare gratuitamente fino a 8 oggetti al mese, promuovendo così un uso responsabile delle risorse disponibili.

Cosa si può conferire al Centro del Riuso

La varietà di beni accettati è ampia e comprende mobili, elementi di arredo, stoviglie, casalinghi, attrezzature sportive, articoli per l’infanzia e molto altro. Prima di essere accolti, gli oggetti saranno attentamente valutati per garantire il loro buono stato e funzionamento.

Limiti e restrizioni

Non tutti gli oggetti possono essere accettati: elettrodomestici, indumenti, materassi e materiali tecnologici non rientrano nell’ambito del Centro del Riuso. Tuttavia, la varietà di beni ammessi offre comunque un’opportunità significativa per ridurre il flusso di rifiuti verso le discariche.

Orari di apertura e gestione

Il Centro del Riuso di via Rizzolo sarà aperto tutti i sabati dalle 8.00 alle 18.00, con orario estivo. A partire dal 1° novembre, l’orario sarà anticipato di un’ora, chiudendo alle 17.00 con l’attivazione dell’orario invernale.

Il Centro del Riuso non è solo un luogo fisico, ma una dimostrazione tangibile di come l’impegno collettivo possa portare a soluzioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook