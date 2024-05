Udinestate 2024: un nuovo ciclo di eventi culturali e musicali

Il primo passo verso un cambio di rotta per le iniziative culturali e musicali della città. Udinestate 2024 segna l’inizio di un nuovo ciclo, frutto di una collaborazione tra l’amministrazione comunale, associazioni ed enti del territorio. L’obiettivo è ambizioso: allargare il pubblico, con particolare attenzione ai giovani, e creare un programma ricco che coinvolga tutta la città. Non solo i palchi tradizionali, ma anche i quartieri più periferici saranno protagonisti, garantendo intrattenimento eterogeneo e opportunità di crescita per bambini e famiglie.

Il palco di Parco Moretti

Parco Moretti diventa una nuova location centrale per Udinestate. A fianco delle strutture storiche del Castello e di Corte Morpurgo, il palco del Parco Moretti sarà una presenza fissa durante tutta l’estate. Questo spazio verde, molto apprezzato dai cittadini, ospiterà numerosi eventi, tra cui il ritorno del festival Terminal. L’obiettivo è popolare di giovani e famiglie il parco più importante della città, garantendo intrattenimento in sicurezza.

Musica al Castello: un’offerta amplificata

Il Piazzale del Castello di Udine, uno dei luoghi più suggestivi della regione, vedrà aumentare il numero dei concerti: 18 eventi rispetto ai 12 dello scorso anno. La musica spazierà tra generi diversi, con nomi di rilievo nazionale e internazionale. Il trio Dogstar, con Keanu Reeves, aprirà il Festival Udin&Jazz il 24 giugno. Seguiranno artisti del calibro di Francesco De Gregori, Rose Villain e il trio punk trap La Sad. Inoltre, eventi dedicati a generi diversi come l’omaggio a Battisti e Mogol, i ritmi hip hop di Nayt, e l’operetta con la “Vedova Allegra” di Franz Lehár.

Roberto Saviano in castello: un evento imperdibile

Il 15 luglio, il Castello ospiterà un appuntamento unico con Roberto Saviano e il suo recital “Appartenere – La vita intima del potere criminale”. Sarà un viaggio inedito nella vita della criminalità organizzata, attraverso lo sguardo penetrante dello scrittore e giornalista. Un evento esclusivo per il triveneto, che promette di attirare un vasto pubblico.

Un’atmosfera di classe e fascino

Le iniziative più sofisticate troveranno una cornice ideale nella Corte Morpurgo. Musica, teatro, contest e reading coinvolgeranno spettatori di ogni età, creando un’atmosfera incantevole e ricca di fascino. Questo spazio promette di fidelizzare il pubblico con eventi di alta qualità artistica.

Oltre ai tre palchi principali, Udinestate 2024 si estenderà ai quartieri della città. Il cinema all’aperto e il festival dei burattini avranno più appuntamenti e nuove location, come San Domenico, San Paolo e il quartiere Aurora. Il Ludobus e le associazioni locali organizzeranno eventi in luoghi insoliti come i Rizzi, Baldasseria, e Sant’Osvaldo, per portare la cultura ovunque.

Musei e mostre: un’estate di scoperta

I musei udinesi saranno parte integrante del programma. Al Castello, la mostra “Gianni Berengo Gardin – L’occhio come mestiere” esporrà 192 scatti del maestro della fotografia italiana. A Casa Cavazzini, il progetto “Contrappunto” offrirà uno sguardo sulla produzione artistica contemporanea regionale.

Il Museo di Storia Naturale sarà un punto di aggregazione estiva, con una programmazione incentrata su temi come il cambiamento climatico e la vita sulla terra e sott’acqua. Interventi di divulgatori come Andrea Segrè e laboratori per bambini arricchiranno l’offerta.

Teatro Giovanni da Udine

Dopo quattro anni, il Teatro Giovanni da Udine riprende la sua programmazione estiva. Sei titoli, dai concerti da camera al musical, offriranno intrattenimento per tutte le età. I laboratori di piccola scenografia teatrale completeranno l’offerta, coinvolgendo anche gli adulti.

Collaborazioni e partner

Il successo di Udinestate 2024 è garantito anche dalla collaborazione con numerosi partner. Oltre ai sostenitori istituzionali come Regione FVG e Fondazione Friuli, si uniscono nuovi sponsor come Banca 360, Shi’s, Despar e MD System, ampliando la platea di sostenitori.

Udinestate 2024 si preannuncia come un’estate di grande coinvolgimento culturale e musicale, capace di trasformare la città in un palcoscenico a cielo aperto per tutti.

