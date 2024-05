Il prossimo 13 giugno, alle ore 21, il Palamostre ospiterà uno spettacolo imperdibile: “80 Nostalgia. Storia di un paese nel Pallone“. Si tratta di un coinvolgente monologo condito da storie, aneddoti e curiosità provenienti dal mondo dello sport, soprattutto del calcio, degli anni ’80. A condurre questo viaggio nel passato sarà David Gramiccioli, che darà voce alle testimonianze di coloro che hanno vissuto e animato quel decennio.

Lo splendore del calcio italiano negli anni ’80

Gli anni ’80 sono stati un periodo straordinario per l’Italia, caratterizzato da un rinascimento nel calcio. Dopo anni di chiusura alle frontiere per i calciatori stranieri, il 1980 segna una svolta. Le stelle straniere tornano a calcare i campi italiani, portando con sé un’aria di rinnovamento e competizione. Il calcio italiano diventa rapidamente il campionato più attraente e competitivo al mondo, suscitando l’interesse di giocatori provenienti da ogni angolo del globo.

Udine: culla di grandi trasferimenti

Udine, nel suo ruolo di apertura verso i calciatori stranieri, diventa il palcoscenico perfetto per raccontare questo momento storico. È qui che Arthur Antunes Coimbra, meglio conosciuto come Zico, approda all’Udinese, regalando due anni di gioco spettacolare allo Stadio Friuli. Questo trasferimento, tanto romantico quanto inspiegabile, rimane un capitolo indelebile nella storia del calcio italiano.

Il trionfo mondiale e i protagonisti friulani

Gli anni ’80 sono anche il decennio in cui l’Italia conquista il suo terzo mondiale, un evento che ha segnato la storia del paese. Protagonisti indiscussi di quella vittoria sono stati giocatori come Zoff, Collovati, Bearzot e Causio, quest’ultimo adottato dalla città di Udine. Il calcio diventa così non solo uno spettacolo sportivo, ma anche un riflesso della ricchezza, della laboriosità e della furbizia italiana, soprattutto nelle province.

Il ricordo di icone degli anni ’80

Durante lo spettacolo, saranno trasmesse interviste e registrazioni di figure emblematiche degli anni ’80, come Heather Parisi, simbolo pop della televisione di quel periodo, e Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Tra gli ospiti anche Francesco Farina, figlio di Giussy, presidente di club come il Vicenza e il Milan prima dell’era Berlusconi.

Uno spettacolo multisensoriale

David Gramiccioli, narratore teatrale, condurrà lo spettacolo, alternando racconti avvincenti a momenti musicali e inframezzi di danza curati dal Corpo di ballo “Nuova Syncronia” di Claudia Consentino. Lo spettacolo, organizzato dall’Organizzazione Italiana per la Salute (OIS), sarà gratuito e aperto a tutti su prenotazione al numero 379 1865759.

