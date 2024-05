Rinnovamento nel Consiglio di Amministrazione di CIA-Conad

L’assemblea dei soci di Commercianti Indipendenti Associati ha portato un vento di cambiamento nel consiglio di amministrazione della cooperativa. Dopo tre anni, il precedente Cda cede il passo a nuove figure, con quattro nuovi ingressi su sedici componenti.

Nuovi volti, nuove competenze

Marco Maffi, Riccardo Tassinari, Stefano Ormentini, e Giuseppe Zavaglia sono le fresche aggiunte al consiglio. Pur con background diversi, tutti vantano una solida esperienza nel settore della distribuzione alimentare.

Marco Maffi: esperienza e crescita

Maffi, con i suoi 49 anni alle spalle, porta con sé una lunga storia in Conad, iniziata nel 1992 come stagionale e culminata nel ruolo di capo negozio. La sua esperienza si è sviluppata attraverso numerosi progetti di apertura e ristrutturazione, dimostrando un costante impegno nel suo percorso professionale.

Riccardo Tassinari: dal fornello alla gestione

Tassinari, ex cuoco trasformatosi in socio del suo mentore, offre una prospettiva unica al consiglio. La sua esperienza pratica e il suo impegno nella formazione interna lo distinguono come una risorsa di valore per la cooperativa.

Stefano Ormentini: versatilità e esperienza

Ormentini, già membro cooptato del Cda, ha una carriera che spazia dalla grande distribuzione organizzata alla gestione diretta di punti vendita. La sua leadership nella gestione di un superstore e di un punto vendita Spesa Facile conferisce una prospettiva operativa al consiglio.

Giuseppe Zavaglia: profondo conoscitore del settore

Con oltre trent’anni di esperienza nella distribuzione alimentare, Zavaglia apporta al consiglio una conoscenza dettagliata del settore. La gestione dello Spazio Conad di Rescaldina testimonia la sua capacità di adattarsi a contesti in continua evoluzione.

Continuità e innovazione

Nonostante il rinnovamento, gli organi di vertice della cooperativa rimangono confermati, garantendo stabilità. Luca Panzavolta, Maurizio Pelliconi e Massimo Marchionni rimangono al timone, mentre l’istituzione di un secondo vicepresidente, Filippo Lorenzini, aggiunge una nuova dimensione al leadership team.

