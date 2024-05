Il 30 Maggio segna l’avvio della seconda fase dei lavori in Via Romagna, a Trieste. Dopo il successo della prima tranche che ha interessato il tratto compreso tra il civico 30 e il 36, il Comune di Trieste e AcegasApsAmga si preparano ad un’altra fase di interventi sostanziali.

Un passo avanti per Trieste

La decisione di sostituire le vetuste condotte gas in ghisa grigia con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle reti nel capoluogo giuliano. Questo progetto ambizioso, parte di un maxi-progetto di ammodernamento delle reti gas triestine, non solo migliorerà l’efficienza delle forniture ma contribuirà anche a garantire maggiore sicurezza e continuità dei servizi.

Ottimizzazione dei lavori

Come nella prima fase, l’obiettivo principale rimane l’ottimizzazione dei lavori. Non ci si limiterà alla sostituzione delle condotte del gas, ma si interverrà anche sulle reti idriche, fognarie ed elettriche. Questa sinergia consente di massimizzare gli interventi, garantendo un impatto minore sulla viabilità e riducendo i disagi per i cittadini.

Impatto sulla viabilità: chiusure e deviazioni

La riqualificazione della Via Romagna comporterà inevitabilmente delle modifiche alla viabilità. Il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico veicolare, ma il passaggio per i pedoni rimarrà garantito. Per minimizzare i disagi, sarà consentito il transito ai frontisti dei civici coinvolti, garantendo l’accesso ai parcheggi privati.

Per agevolare la circolazione, verrà chiusa la corsia “a salire” in Via Romagna tra il civico 30 e Via Fabio Severo. Tuttavia, il traffico veicolare in discesa sarà mantenuto per consentire l’immissione in Via Fabio Severo. Inoltre, si sono previste alternative per raggiungere i civici superiori al 36/1, garantendo il collegamento con Via Artemidoro e l’uscita verso Via Cantù.

Sicurezza e efficienza

La riqualificazione non si limita al semplice rifacimento delle condotte. Si mira a garantire il giusto livello di sicurezza e efficienza, attraverso l’aggiornamento e la modernizzazione delle reti idriche, fognarie ed elettriche. Questo impegno verso la qualità e la sicurezza testimonia l’attenzione del Comune di Trieste e delle aziende coinvolte verso il benessere e la soddisfazione dei cittadini.

