Risonanze Festival: musica e natura in armonia

Tutto è pronto per accogliere la nuova edizione del “Risonanze Festival” che, come un’eco melodiosa, risuonerà nei boschi del Comune di Malborghetto-Valbruna per l’intero mese di giugno. La presentazione ufficiale del “Risonanze Festival” presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia ha delineato un evento che non è solo musica, ma un dialogo intimo tra natura e cultura. Gli Abeti di Risonanza della Val Saisera fungono da spartito per una sinfonia che abbraccia Italia, Austria e Slovenia.

Musica e natura: una fusione perfetta

La peculiarità di quest’anno sta nell’espansione del festival su quattro fine settimana consecutivi, offrendo una vasta gamma di esperienze. Oltre ai concerti, gli alberi stessi diventano strumenti musicali, dando vita a esibizioni straordinarie di artisti provenienti da tutto il globo. Il direttore artistico Alberto Busettini sottolinea l’importanza di un festival che unisce artigianato e arte musicale, portando l’essenza della Valcanale in tutto il mondo. Gli Abeti di Risonanza, presenti solo in nove luoghi in Europa, diventano l’anima di strumenti suonati nelle più rinomate orchestre internazionali.

Un programma ricco di emozioni

Il cartellone del “Risonanze Festival” promette una varietà di esperienze senza precedenti. Dalle esibizioni della European Union Baroque Orchestra alla passeggiata musicale lungo il sentiero degli abeti, ogni momento è un’opportunità per immergersi nell’armonia della natura e della musica. “Risonanze Festival” non è solo spettacolo, ma anche formazione. Grazie a Legno Vivo, l’evento offre una sezione educativa dedicata alla musica applicata al legno. Iniziative come l’Officina dell’Arte e le masterclass sulle celebri Variazioni Goldberg aprono nuovi orizzonti tra cultura musicale e artigianato.

Un festival che parla del territorio

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini sottolinea l’importanza di eventi come “Risonanze Festival” nel promuovere il territorio in modo autentico, offrendo un turismo lento e di qualità che valorizza paesaggi unici e incontaminati. L’appendice estiva del festival, curata da “Legno Vivo”, offre un’ulteriore opportunità di immergersi nell’arte della liuteria, permettendo ai partecipanti di scoprire direttamente dalle mani dei maestri questo antico mestiere.

“Risonanze Festival” non è solo un evento musicale, ma un viaggio emozionante attraverso la bellezza della natura e l’arte dell’uomo. Tra concerti sotto le stelle, passeggiare tra gli abeti di risonanza e scoprire i segreti della liuteria, ogni momento è un’esperienza unica che celebra l’armonia tra musica, cultura e territorio.

