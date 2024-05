UDINE – La storia prende vita quando si intreccia con le esperienze personali, familiari e collettive, unendo il passato al presente in un legame indissolubile. È quanto emerso con forza nell’edizione 2024 del Premio Fondazione Friuli scuole, che ha culminato ieri nella suggestiva Festa di Premiazione a Udine, presso la sede della Fondazione Friuli.

Tema: “La mia storia nella grande storia”

Il tema di quest’anno, “La mia storia nella grande storia“, ha guidato le riflessioni e le ricerche delle giovani menti partecipanti. Attraverso un viaggio attraverso le generazioni, studenti e studentesse hanno esplorato il legame indissolubile tra le vicende familiari e quelle storiche più ampie, dimostrando come la memoria collettiva possa essere viva e palpabile anche nei racconti dei nonni, zii e genitori.

Emozioni e condivisione

Il Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ha sottolineato l’importanza di questa connessione intergenerazionale, evidenziando come i partecipanti siano riusciti a suscitare emozioni profonde non solo nei loro familiari, ma anche negli osservatori esterni. La capacità di rendere tangibili le storie del passato attraverso uno stile narrativo contemporaneo è stata elogiata come un segno di maturità e consapevolezza da parte dei giovani.

Premiazione dei vincitori

La premiazione ha visto brillare tre scuole per i loro straordinari contributi alla ricerca storica. La classe 2^ A della Scuola Secondaria Gianfrancesco da Tolmezzo ha conquistato il primo premio con il loro lavoro incentrato sull’emigrazione carnica, mentre la classe 3^ A del Collegio Uccellis di Udine si è distinta per le storie friulane che hanno segnato epoche e territori. Il terzo premio è stato assegnato ex aequo alla classe 3^ A dell’Istituto Comprensivo II Udine e alla Scuola secondaria Bearzi di Udine, entrambe per la loro riflessione sulla storia locale e sulla trasformazione del mondo del lavoro nel tempo.

Visione futura

Con lo sguardo rivolto al futuro, si annuncia già la nona edizione del Premio Fondazione Friuli scuole, che continuerà a promuovere la conoscenza della storia familiare e comunitaria tra gli studenti. La prossima edizione, che si aprirà a settembre 2024, coinvolgerà gli istituti di Udine e Pordenone, offrendo un’opportunità unica di scoperta e condivisione delle radici e dell’identità friulana.

