Innovazione, opportunità e talento sono stati i protagonisti dell’evento organizzato da Emporio ADV in collaborazione con l’Università di Udine e il brand Karpos. Il primo HAckatoo ha visto la partecipazione di 29 studenti del Master in Digital Marketing, offrendo loro una preziosa occasione di crescita personale e professionale.

Che cos’è un Hackathon?

Un hackathon è una competizione intensa e collaborativa in cui team di partecipanti si sfidano per risolvere problemi complessi o sviluppare soluzioni innovative in un breve periodo di tempo. Questo tipo di evento è cruciale per sviluppare competenze tecnologiche, creative e di problem-solving collaborativo, elementi essenziali nel mondo del marketing digitale.

I ruoli di Emporio ADV e Karpos

Con sede a Udine, Emporio ADV è un hub creativo e strategico che da oltre 25 anni ispira e attrae nuovi talenti. La missione dell’agenzia è quella di essere un motore di cambiamento, promuovendo una cultura di condivisione e contaminazione tra il mondo accademico e quello aziendale. Il primo HAckatoo riflette perfettamente questa visione.

Il brand di abbigliamento sportivo e outdoor Karpos ha lanciato la sfida ai 29 studenti del Master in Digital Marketing, che hanno lavorato intensamente per ideare e sviluppare progetti che rispondessero alle esigenze del marchio. Guidati da professionisti del settore, gli studenti hanno messo in pratica le competenze tecniche e creative acquisite durante il loro percorso di studi.

Un’opportunità per il futuro

Simulare il processo creativo di un’agenzia di comunicazione offre alle aziende la possibilità di collaborare con giovani talenti, supportando la loro crescita professionale e scoprendo nuove leve creative. Questa sinergia può portare innovazione e freschezza all’interno dei team aziendali.

Emporio ADV ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’innovazione e il talento locale, creando un ponte tra il mondo accademico e quello aziendale. Questo evento rappresenta solo l’inizio di un percorso che vedrà sempre più aziende e studenti uniti nella sfida di creare un futuro più innovativo e sostenibile.

Dichiarazioni dei partner

Marina Chiarvesio, direttrice del Master, ha sottolineato: “Favorire la sinergia tra ambiente universitario e aziendale con modalità didattiche innovative è una delle sfide principali del nostro percorso di studi. Vogliamo fornire ai nostri iscritti una preparazione completa ed efficace per il loro futuro”.

Enrico Accettola, Chairman di Emporio ADV, ha dichiarato: “Una sfida con noi stessi, questo è il nostro ‘Hackatoo’. L’abbiamo chiamato così perché è un grido di battaglia che dichiara la nostra determinazione a essere motore di cambiamento per le nuove generazioni e le aziende di oggi”.

Marco Capretta, Marketing Manager di Karpos, ha aggiunto: “La possibilità di collaborare con giovani laureati è un’opportunità unica per un brand giovane come il nostro. Questo progetto comune con l’Università di Udine e Emporio ADV sarà un’esperienza irripetibile per noi e per gli studenti“.

