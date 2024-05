Al via la mappatura di 400 strutture del centro storico di Udine con l’obiettivo di documentare il livello di accessibilità e permettere al capoluogo friulano di diventare sempre più accogliente per i cittadini e per i turisti.

Coinvolgimento e coordinamento

I sopralluoghi saranno finalizzati a registrare puntualmente tutti gli aspetti che possono agevolare o ostacolare la fruizione sia dei percorsi urbani sia delle strutture rilevanti per il turista. Tale iniziativa richiederà un lavoro di circa quattro mesi e coinvolgerà 300 bar e ristoranti, 52 servizi come ad esempio bancomat e farmacie, 20 alberghi, 20 luoghi di culto e 8 musei o luoghi di cultura.

Collaborazioni e presentazione del progetto

Il progetto, coordinato dal Comune di Udine insieme a PromoTurismoFVG, ha ricevuto la collaborazione del Centro Regionale d’Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità (CRIBA FVG) e della Consulta Regionale delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie (CRAD FVG). Esso è stato presentato il 30 maggio alle 15.30 a palazzo Morpurgo dall’assessore ai Lavori pubblici e Viabilità durante la tavola rotonda nazionale City Vision.

Obiettivi e metodologia

La mappatura delle strutture del centro storico udinese non comporterà alcun costo a carico dei gestori delle stesse e non ha alcuna finalità di tipo ispettivo. Il progetto, al contrario, sarà un’occasione per i responsabili delle strutture di confrontarsi con gli architetti che si occuperanno della rilevazione ed avere importanti suggerimenti sull’eliminazione delle barriere architettoniche o spunti per eventuali interventi migliorativi.

Risonanza nazionale ed impattoturi

La tavola rotonda City Vision rappresenta un’opportunità per far conoscere il progetto “Udine Accessibile” a livello nazionale. Il turismo, come volano fondamentale per i territori, ha la possibilità di trovare soluzioni smart che non lasciano indietro nessuna persona, soprattutto quando va alla scoperta di un nuovo luogo.

Continuità e sinergie

Il progetto si inserisce nell’attività che PromoTurismoFVG, insieme a CRIBA FVG e CRAD FVG, sta portando avanti dal 2015 per incentivare il turismo accessibile, implementando dal 2023 il portale “Friuli Venezia Giulia per tutti”. Questo portale ha una doppia valenza: da una parte i turisti con esigenze specifiche potranno reperire autonomamente informazioni sull’accessibilità dei luoghi, dall’altra le strutture accessibili avranno a disposizione un’importante vetrina per intercettare un nuovo potenziale segmento di clientela.

Eventi correlati e prospettive future

La tavola rotonda di City Vision si inserisce all’interno di “Accessibility for Future”, in programma a Udine il 30 e 31 maggio, organizzate da Willeasy e IO CI VADO APS con oltre 35 ospiti di rilievo nazionale. Questo evento si focalizza sull’accessibilità e sui dati aperti nelle città intelligenti e nel turismo, stimolando il dialogo e la condivisione di intenti per il futuro dell’accessibilità in ottica equa e innovativa.

