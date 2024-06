Calciomercato Udinese, scenari e prospettive per la prossima stagione

L’Udinese ha vissuto una stagione decisamente difficile, terminata con una sofferta salvezza ottenuta grazie alla vittoria decisiva contro il Frosinone. Questo risultato ha evitato la retrocessione in Serie B, ma ha lasciato una consapevolezza amara: la squadra ha giocato col fuoco e dovrà evitare di ripetere simili rischi in futuro.

Rischio esodo tra i giocatori chiave

Con l’apertura del calciomercato, l’Udinese si trova di fronte a possibili partenze di giocatori chiave. Marco Silvestri, retrocesso a secondo di Okoye, potrebbe diventare il vice Sommer all’Inter. Roberto Pereyra, dopo un lungo tira e molla l’estate scorsa, è un altro possibile partente. Anche il metronomo del centrocampo, Wallace, è nel mirino del Napoli.

Oltre ai nomi già citati, diversi altri giocatori si sono messi in mostra durante la stagione e potrebbero cercare nuove opportunità. La mancanza di ambizioni dell’Udinese, che ha spesso irritato i tifosi, spinge i migliori della squadra a cercare soluzioni alternative. Tra questi, Lazar Samardzic sembra pronto per l’addio, con il Napoli particolarmente interessato a lui.

La situazione di Samardzic continua a essere incerta. Dopo aver sfiorato il trasferimento all’Inter in estate e al Napoli a gennaio, la Juventus rimane interessata, anche se come alternativa a Koopmeiners. Il serbo spera che questa sia la volta buona per il suo trasferimento.

Futuro incerto per Bijol

Tra i nuovi volti attenzionati c’è Lorenzo Lucca, un giovane promettente. Per la difesa, l’attenzione si rivolge a Jaka Bijol, centrale sloveno che ha giocato un ruolo chiave nella salvezza dell’Udinese. Anche l’Inter ha mostrato interesse per lui.

In un’intervista a Rtvslo.it, Bijol ha lasciato intendere che il suo futuro è incerto. La sua prestazione, dopo un difficile infortunio, è stata determinante per l’Udinese, ma un addio non è da escludere.

Interesse per Leopold Querfeld

Secondo il portale Kurier.at, l’Udinese avrebbe riacceso l’interesse per Leopold Querfeld, centrale difensivo del Rapid Vienna. Il giovane austriaco, classe 2003, ha già esordito con la nazionale maggiore e ha collezionato 38 presenze tra campionato e coppe in questa stagione. Il Rapid Vienna valuta il giocatore cinque milioni di euro.

