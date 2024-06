TRIESTE – Un grave malore ha colpito una donna di 66 anni oggi, sabato 1 giugno, in Via Mazzini. Intorno alle 12:45, la signora si è accasciata a terra senza preavviso, necessitando un immediato intervento sanitario.

Gli operatori del 118, già in transito per un altro intervento in codice giallo, hanno notato la situazione critica e sono prontamente intervenuti per soccorrere la donna. La tempestività del loro intervento è stata determinante per stabilizzare la paziente sul posto.

Stabilizzazione e trasporto all’Ospedale di Cattinara

Dopo una rapida valutazione delle condizioni della donna, gli operatori hanno confermato la gravità del malore. La paziente è stata stabilizzata sul posto, dimostrando la prontezza e l’efficienza del personale medico. Successivamente, la donna è stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice giallo, dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti.

Un precedente caso a Sistiana

Solo pochi giorni prima, il 28 maggio, a Sistiana, un sessantaduenne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco mentre si trovava alla guida della sua autovettura. Prima dell’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul luogo dell’episodio con ambulanza e automedica, l’uomo è stato rianimato dalla moglie presente all’interno del mezzo. I sanitari l’hanno stabilizzato, intubato sul posto e trasportato in codice rosso verso il nosocomio triestino.

