TRIESTE – Don Ettore Malnati, noto sacerdote della parrocchia di Notre Dame de Sion, ha annunciato le sue dimissioni per raggiunti limiti d’età. Dopo aver guidato la comunità per 50 anni, Don Malnati ha deciso di ritirarsi nel suo paese di origine, Bisuschio, in provincia di Varese. La notizia è stata ufficializzata dall’arcivescovo Enrico Trevisi il 1 giugno 2024.

Una vita dedicata alla comunità

Durante i suoi 50 anni di servizio, Don Malnati ha svolto un ruolo fondamentale non solo all’interno della sua parrocchia, ma anche nella diocesi. L’arcivescovo Trevisi ha voluto sottolineare la gratitudine per il bene svolto da Don Malnati, evidenziando che il sacerdote ha sempre operato con dedizione e amore per la sua comunità.

Il contributo accademico e ecumenico

Oltre al suo impegno pastorale, Don Malnati è stato un importante docente di teologia. Ha insegnato in vari seminari e scuole, nonché alla facoltà di Teologia di Lugano. La sua attività teologica ed ecumenica gli è valsa l’appartenenza alla Russian Academy of Natural Sciences. È autore di numerosi articoli e pubblicazioni che hanno arricchito il dibattito teologico ed ecumenico.

Riconoscimenti e onorificenze

Nel corso della sua carriera, Don Malnati ha ricevuto diversi riconoscimenti. Nel 2021, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, gli ha conferito la civica benemerenza per il suo cinquantennio di sacerdozio. Questo premio è stato un riconoscimento per il contributo di Don Malnati al dialogo e alla conoscenza reciproca tra le diverse confessioni religiose, considerati elementi essenziali per una convivenza pacifica a Trieste.

L’impegno sociale e pubblico

Don Malnati è stato sempre molto attivo anche sul fronte sociale, intervenendo su temi di grande attualità. Ha espresso opinioni e ha partecipato a dibattiti su questioni come la Ferriera, la questione Wartsila, il Silos e i temi dell’accoglienza. La sua voce è stata sempre presente e ascoltata, dimostrando un impegno costante per il bene della comunità.

Un nuovo capitolo

Con le dimissioni di Don Ettore Malnati, si chiude un capitolo importante per la parrocchia di Notre Dame de Sion. Il sacerdote si trasferirà a Bisuschio per continuare il suo servizio in una nuova comunità. La cittadinanza di Trieste e la diocesi esprimono la loro gratitudine per il lavoro svolto da Don Malnati, augurandogli il meglio per il futuro.

