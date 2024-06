Incidente sul lavoro nel cantiere dell’ex Dormisch a Udine

UDINE – Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 1 giugno nel cantiere dell’ex Dormisch a Udine. Alle ore 13:30 circa, un uomo di circa 50 anni è caduto da un’altezza di due metri, subendo diversi traumi. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di chiarimento, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area e gli agenti della polizia di stato per eseguire i rilievi necessari.

Intervento delle squadre di soccorso

Allertati dalla centrale Sores, sul luogo dell’incidente situato in via Gio Batta Bassi a Udine, un tempo sede dell’ex birrificio Dormisch e futuro istituto di alta specializzazione dell’Its Malignani, sono giunti due mezzi di soccorso. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un’ambulanza in codice giallo.

Messa in sicurezza e indagini

L’intervento dei vigili del fuoco ha garantito la messa in sicurezza del cantiere, evitando ulteriori rischi per i lavoratori presenti. Gli agenti della polizia di stato hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Si attendono ulteriori dettagli per comprendere appieno le cause dell’incidente.

Progetto dell’ex birrificio Dormisch

Il cantiere in via Gio Batta Bassi rappresenta una trasformazione significativa per la città di Udine. L’ex birrificio Dormisch, un tempo simbolo della produzione birraria locale, è in fase di riqualificazione per diventare la nuova sede dell’Its Malignani, un istituto di alta specializzazione. Questo progetto ambizioso mira a offrire nuove opportunità educative e professionali per i giovani del territorio.

