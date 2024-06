Borderwine 2024: il salone del vino naturale torna a Villa Manin

Il prossimo 16 e 17 giugno, il parco di Villa Manin a Passariano (Codroipo, UD) si prepara ad accogliere l’8ª edizione del Salone transfrontaliero del Vino Naturale Borderwine. Un evento enologico imperdibile per gli amanti del vino secondo natura, che vedrà la partecipazione di 70 cantine e oltre 300 etichette in degustazione.

Un tour enologico e gastronomico

Sotto l’ombra degli alberi secolari del parco, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere il meglio del vino naturale del Friuli Venezia Giulia e non solo. Circa 70 cantine provenienti da Italia, Austria, Slovenia e oltre, offriranno un’esperienza unica per gli appassionati.

Una collaborazione sempre più stretta

L’edizione di quest’anno si distingue per una sempre più stretta collaborazione tra Borderwine e la Regione FVG. Attraverso PromoTurismoFVG e il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, l’evento è supportato e promosso attivamente.

Senza confini: un valore che si rafforza

La peculiarità di Borderwine, “senza confini”, viene confermata anche per questa edizione. Il tema del 2024, “borderless”, rimarca l’apertura e la cooperazione internazionale, valori essenziali per la regione. Questo si allinea con la programmazione regionale per GO!2025 Capitale Europea della Cultura 2025.

Un evento per tutti

Borderwine non è solo per gli adulti amanti del vino, ma offre anche spazi dedicati ai più piccoli. Ai giovani borderwiners dai 4 ai 12 anni verrà proposto un laboratorio artistico gratuito, permettendo loro di esplorare l’arte attraverso l’ottica del vino naturale.

Conferenze sulla sostenibilità

L’evento prevede anche due conferenze dedicate alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale delle imprese. Un ulteriore elemento che sottolinea l’impegno di Borderwine verso valori fondanti come la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Un’impronta di eccellenza

Nato nel 2016, Borderwine si conferma un’eccellenza nel panorama italiano del vino naturale. I criteri rigorosi per la partecipazione dei produttori garantiscono un’offerta di qualità e rispettosa dell’ambiente. Oltre alle degustazioni di vino, Borderwine celebra anche la cultura gastronomica del territorio. Produttori agroalimentari e ristoratori locali esalteranno le eccellenze culinarie del Friuli Venezia Giulia.

Borderwine è organizzato con il patrocinio e il sostegno di numerose istituzioni e aziende locali, dimostrando l’importanza e il sostegno che l’evento riceve dalla comunità.

Informazioni pratiche

L’evento si svolgerà domenica 16 giugno dalle 17.00 alle 23.00 e lunedì 17 giugno dalle 16.00 alle 22.30. I biglietti sono acquistabili sul sito www.borderwine.eu, con una promozione Early Bird per i primi 100 acquirenti.

Borderwine 2024 promette di essere un’esperienza straordinaria per tutti gli amanti del vino naturale. Con la sua offerta diversificata e di alta qualità, rappresenta un momento di incontro e celebrazione della cultura enologica e gastronomica della regione e oltre.

