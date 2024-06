Poste Italiane lancia il servizio “Seguimi” in Friuli Venezia Giulia

A partire dal 3 giugno 2024, Poste Italiane ha esteso il suo innovativo servizio “Seguimi” anche alle città di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Questo servizio, già apprezzato da privati e aziende, permette di ricevere la corrispondenza inviata al vecchio indirizzo presso un nuovo indirizzo, in caso di trasferimento definitivo o temporaneo.

Flessibilità per privati e aziende

Il servizio “Seguimi” offre una notevole flessibilità ai suoi utenti. I clienti possono scegliere quale tipo di corrispondenza ricevere al nuovo indirizzo e per quanto tempo, con opzioni di durata di 3, 6 e 12 mesi. Inoltre, il servizio può essere esteso ai conviventi del nucleo familiare, rendendo più semplice la gestione della posta per tutta la famiglia.

Re-inoltro della corrispondenza

Il re-inoltro della corrispondenza può avvenire sia su un indirizzo fisico sia su una Casella Postale, sia in Italia che all’estero. Questa opzione è particolarmente utile per chi si trasferisce temporaneamente o per periodi prolungati fuori dal proprio domicilio abituale.

Uffici postali abilitati

“Seguimi” può essere sottoscritto nei 331 Uffici Postali abilitati del Friuli Venezia Giulia. Il servizio copre tutta la corrispondenza in arrivo, ma è possibile scegliere di ricevere solo quella a firma, come raccomandate e assicurate.

Attivazione online

Un’ulteriore comodità offerta da Poste Italiane è la possibilità di attivare il servizio “Seguimi” anche online. Per farlo, basta essere registrati al sito poste.it e disporre di un PosteID abilitato a SPID, oppure di un cellulare certificato presso Poste Italiane o di un documento di riconoscimento, che dovrà essere caricato sul sito. In caso di familiari conviventi, sarà necessario compilare anche il modulo “Delega familiare per l’attivazione online”, scaricabile dal sito.

Modalità di pagamento

Il pagamento del servizio può essere effettuato in modo sicuro tramite carta di credito, carta PostePay o conto BancoPosta. Questa varietà di opzioni di pagamento rende l’attivazione del servizio semplice e accessibile a tutti.

In sintesi, il servizio “Seguimi” di Poste Italiane rappresenta una soluzione pratica e flessibile per gestire la propria corrispondenza in caso di trasferimento, con numerose opzioni personalizzabili per rispondere alle esigenze di privati e aziende.

