In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, Fondazione AIRC pone l’accento sull’importanza di adottare comportamenti salutari per preservare il benessere fisico e mentale. Il fumo, riconosciuto come la principale causa di morte evitabile, continua a mietere vittime, con oltre 93.000 decessi all’anno solo in Italia. Nonostante le campagne informative e le misure preventive, la diffusione dell’abitudine al fumo rimane significativa, coinvolgendo anche fasce giovanili della popolazione.

Basket e solidarietà: ‘A Canestro per la Ricerca’

Il progetto ‘A Canestro per la Ricerca’ si configura come un’occasione unica di coinvolgimento della comunità in attività sportiva e di intrattenimento, con l’obiettivo primario di sostenere la ricerca sul cancro. Organizzato dal Comitato Friuli Venezia Giulia di Fondazione AIRC, con il patrocinio della Regione FVG e la collaborazione di enti locali come il Comune di Trieste e PromoTurismo FVG, l’evento promette due giorni all’insegna del basket e della solidarietà.

Tornei e attività: un programma coinvolgente

Il programma di ‘A Canestro per la Ricerca’ spazia tra tornei di basket e momenti di aggregazione, con sfide che coinvolgeranno diverse categorie di giocatori, dalla giovane under 17 ai senior. Accanto alle partite, sono previste numerose attività collaterali, come gare di tiri liberi e intrattenimento per i più piccoli, per rendere l’evento accessibile a un pubblico diversificato.

Cena di gala e lotteria solidale

L’inaugurazione ufficiale dell’iniziativa avverrà con una cena di gala, arricchita dalla partecipazione dell’artista Andro Merkù e organizzata presso Eataly, partner principale dell’evento. Durante la serata, sarà possibile partecipare alla lotteria solidale, con la possibilità di vincere premi donati dalla comunità locale. I fondi raccolti contribuiranno direttamente al sostegno della ricerca oncolvogica.

La coce di Stefano Bossi: unione tra sport e ricerca

Stefano Bossi, cestista Pallacanestro Trieste e promotore dell’evento, sottolinea l’importanza di unire lo sport alla ricerca sul cancro. Con esperienza diretta della malattia, Bossi ribadisce l’importanza della ricerca e della prevenzione come unica risposta efficace contro il cancro. ‘A Canestro per la Ricerca’ diventa così un’appuntamento significativo nel panorama degli eventi cittadini, con l’auspicio di un impatto duraturo nel tempo.

Fondazione AIRC: sostegno alla ricerca oncologica

Fondazione AIRC si conferma come fulcro della ricerca oncologica in Italia, con un impegno costante nel finanziamento di progetti e borse di studio. In collaborazione con istituzioni come IFOM, Fondazione AIRC continua a sostenere medici e scienziati impegnati nella lotta contro il cancro, con un impatto tangibile anche nel territorio friulano.

Partecipa e sostieni: come unirsi all’iniziativa

Per partecipare alle iniziative di ‘A Canestro per la Ricerca’, sono disponibili diverse opzioni, dalle iscrizioni ai tornei di basket alla partecipazione alla cena di gala e alla lotteria solidale. Le informazioni dettagliate sono reperibili presso l’ufficio triestino di AIRC o tramite contatti diretti forniti dall’organizzazione dell’evento.

In un contesto in cui la ricerca e la prevenzione si confermano come pilastri fondamentali nella lotta contro il cancro, ‘A Canestro per la Ricerca’ si configura come un’opportunità unica di coniugare sport e solidarietà, contribuendo concretamente alla causa della salute.

