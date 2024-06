Nuova vita agli scarti, l’Iniziativa della Regione per un mare pulito

L’attenzione all’ambiente è un tema cruciale, specialmente quando si tratta della tutela dei nostri mari. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha partecipato ieri 5 giugno, a un’iniziativa di pulizia dei fondali marini della riviera barcolana, sottolineando l’importanza di trasformare gli scarti in risorse.

Un mare di rifiuti, una sfida da vincere con l’impegno della Regione

Buttare rifiuti in mare è un comportamento non solo nocivo per l’ecosistema marino, ma anche estremamente dannoso per la collettività. Oggi, grazie ai moderni sistemi di raccolta e smaltimento, qualsiasi materiale può essere gestito in modo sostenibile, evitando di inquinare il nostro prezioso mare.

L’assessore ha ringraziato la Capitaneria di porto e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee per il loro contributo all’iniziativa. La Regione Friuli-Venezia Giulia è da sempre in prima linea nella promozione di eventi che sensibilizzano i cittadini sulle buone pratiche per la tutela ambientale.

Volontari in azione, esempio di cittadinanza attiva

Rivolgendosi ai volontari, l’assessore ha lodato il loro impegno, evidenziando come il loro esempio contrasti con le pratiche scorrette ancora diffuse. Il contributo dei volontari è fondamentale per la salute del nostro ambiente e per promuovere una cultura del rispetto e della sostenibilità.

Educazione ambientale come chiave per un cambiamento

La Regione punta su un cambiamento culturale piuttosto che sulle sole sanzioni. Attraverso percorsi formativi mirati, l’obiettivo è far comprendere alla cittadinanza l’importanza delle buone pratiche ambientali, incoraggiando comportamenti virtuosi che possano fare la differenza.

L’iniziativa di pulizia dei fondali della riviera barcolana rappresenta un esempio concreto di come la comunità possa agire per proteggere e valorizzare il proprio territorio. Grazie all’impegno congiunto di istituzioni e cittadini, è possibile guardare con speranza a un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

