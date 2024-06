ASU: quattro ginnaste alla conquista dei campionati italiani

L’ASU – Associazione Sportiva Udinese sta per affrontare una delle sfide più significative nel mondo della ginnastica ritmica: la 54^ edizione dei Campionati Italiani Assoluti, che avrà luogo presso il palaghiaccio di Folgaria (Trento) dal 7 al 9 giugno. Quest’anno, l’ASU sarà rappresentata da un contingente di quattro ginnaste, evidenziando l’alto livello di competenza e talento presenti all’interno della squadra friulana.

Orgoglio e aspettative

Špela Dragaš, una delle allenatrici della squadra, non nasconde la sua soddisfazione per il numero record di convocazioni raggiunto quest’anno. Con l’aiuto di Noelia Fernandez, Valeria Pysmenna, e la coreografa Laura Miotti, si preparano ad affrontare la competizione con grande determinazione.

Debuttanti e aspiranti campionesse

Tra le quattro ginnaste che si cimenteranno nei Campionati, spiccano Isabel Rocco e Gaia Mancini, che faranno il loro esordio in questa prestigiosa competizione. L’allenatrice Dragaš non nasconde le sue aspettative per le esibizioni di queste giovani atlete, auspicando esecuzioni impeccabili e pochi errori.

Le sfide dei veterani

Mentre le esigenze delle debuttanti vengono delineate con cautela, l’allenatrice non può fare a meno di puntare gli occhi su atlete esperte come Isabelle Tavano e Tara Dragaš. Isabelle, già finalista lo scorso anno, porta con sé una reputazione di eccellenza, mentre Tara, fresca dagli Europei di Budapest, è pronta a cimentarsi nella sfida per un posto sul podio.

Nonostante le sfide incontrate durante la preparazione, l’allenatrice trasmette un messaggio di fiducia e sostegno alle sue atlete. Dopo una stagione ricca di risultati e soddisfazioni, l’ASU si prepara a chiudere in bellezza con questo importante evento.

Udine, punto di riferimento mondiale

Il direttore generale dell’ASU, Nicola Di Benedetto, non risparmia i complimenti alle ginnaste, sottolineando il ruolo di Udine come punto di riferimento mondiale nel panorama della ginnastica ritmica. Con una stagione ricca di successi, la squadra è pronta a dimostrare ancora una volta il suo valore sul palcoscenico nazionale.

Evento da non perdere

La 54^ edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica promette emozioni e spettacolo. Con un programma ricco di esibizioni e finali di specialità, gli appassionati potranno seguire l’intera competizione in diretta su Sportface TV, per non perdersi nemmeno un momento di questa straordinaria manifestazione sportiva.

