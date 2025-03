Bandi, la Regione FVG investe sulla Cqc per contrastare la carenza di personale

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma anche per il 2025 la misura di sostegno per l’ottenimento della Carta di qualificazione del conducente (Cqc). Questo provvedimento punta a fronteggiare la grave carenza di autisti nel settore del trasporto su strada, sia nel traffico di merci sia in quello di persone. “Con questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante – continuiamo a rispondere in modo concreto alle esigenze di un comparto fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Due bandi per rispondere a esigenze diverse

La misura regionale si articola in due principali iniziative: il bando ordinario e il bando specifico per il Trasporto pubblico locale (Tpl). Entrambi sono stati confermati con risorse dedicate, a testimonianza della volontà di puntare su una soluzione strutturale, utile a chi vuole intraprendere la professione di autista.

Bando ordinario: contributi per merci o persone

Il bando ordinario consente di ottenere la Cqc merci o persone. Per il 2025, la Regione ha previsto:

Contributo pari al 80% della spesa per chi risulta disoccupato;

Contributo pari al 50% per chi non rientra nella categoria dei disoccupati.

Lo stanziamento iniziale è di 320mila euro, con la possibilità di ulteriori integrazioni in base all’andamento delle richieste.

Bando Tpl: il trasporto pubblico locale in primo piano

Per rispondere alla crescente difficoltà di reperire personale qualificato nel Trasporto pubblico locale, la Regione ha dedicato un bando specifico con un finanziamento di 130mila euro (aumentato rispetto al 2024). In questo caso viene erogato un 50% del contributo all’uscita delle graduatorie, mentre il restante 50% a fronte di una effettiva assunzione in un’azienda Tpl. Grazie a questa formula, l’intera spesa per il conseguimento della Cqc persone può essere coperta al 100%.

Semplificazione delle procedure e risultati passati

Per agevolare ulteriormente chi desidera ottenere la Cqc, la modulistica è stata semplificata in modo da risolvere le criticità emerse in passato. Nel 2024, il bando ordinario ha registrato 362 domande, di cui 342 ammesse a contributo, con una spesa effettiva di quasi 560mila euro, superiore al tetto iniziale. Per il bando Tpl, 25 richiedenti hanno già ottenuto il 50% delle spese preventivate.

Uno slancio al sistema economico regionale

Questo insieme di contributi conferma l’impegno della Regione nel sostenere un settore strategico, fornendo risorse economiche e puntando sulla formazione di nuovi professionisti. L’obiettivo è garantire un servizio di qualità e sicurezza, sia nel trasporto delle merci sia delle persone, offrendo al contempo opportunità professionali concrete in Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook