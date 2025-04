Incidente a Udine in viale Ledra: coinvolte tre auto e un ferito

Un incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità cittadina oggi, martedì primo aprile, intorno alle ore 12:30, in viale Ledra a Udine. Il sinistro, avvenuto in pieno orario di punta, ha visto coinvolte tre autovetture e ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione.

La dinamica ancora al vaglio degli inquirenti

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500, proveniente da via Bezzecca, guidata da una donna di mezza età accompagnata dal marito, entrambi residenti a Mariano del Friuli, si è immessa in viale Ledra. La conducente avrebbe notato un parcheggio libero e, nel tentativo di manovrare per inserirsi nello stallo, si è spostata verso la corsia di sinistra.

L’impatto: auto sollevata e girata

Proprio in quel momento, una grossa auto nera, sopraggiunta a velocità sostenuta, ha centrato violentemente la Fiat 500 sul lato posteriore sinistro. L’urto è stato talmente violento da sollevare la vettura e farla ruotare di 180 gradi, facendola finire con la parte anteriore rivolta in senso opposto alla direzione di marcia. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una terza auto, parcheggiata a bordo strada, che ha subito danni ancora da quantificare.

Un ferito lieve: trasportato in ospedale

A riportare lievi ferite è stato il conducente dell’auto nera, un friulano residente a Hong Kong. L’uomo ha riportato un taglio profondo alla mano e, vista l’impossibilità di suturare la ferita direttamente sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Soccorsi tempestivi e traffico deviato

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e una pattuglia della polizia di Stato, che stava transitando casualmente in zona. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno richiesto la chiusura temporanea della corsia interessata, causando ulteriori rallentamenti al traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi.

